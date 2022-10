C’è sempre anche Lancia tra le protagoniste delle offerte mensili: in ottobre, tutti i modelli sono in promozione, con formule che di volta in volta cambiano leggermente. Per questo mese, vediamo la Ypsilon nel più completo allestimento Gold, e in versione mild hybrid, dal costo iniziale di 18.300 euro, ad esclusione di IPT e contributo PFU.

La Lancia Ypsilon Gold 1.0 FireFly da 70 CV può essere acquistata a 16.000 euro, dando in cambio una vettura da rottamare, oppure a 14.200 euro se si aderisce anche al finanziamento Contributo Prezzo Be-Hybrid: uno sconto importante rispetto al prezzo iniziale.

Senza versare anticipo, le rate mensili sono 48 da 228,50 euro (TAN 6,85%, TAEG 9,17%), includendo i 3,50 euro di spese di incasso.

Al termine c’è anche la maxi rata, pari a 7.119,26 euro, con le opzioni di restituzione, sostituzione o riscatto; solo nel primo caso, non si possono percorrere più di 60.000 km, e se si superano si pagano 0,05 euro per ogni chilometro in più. Nel prezzo sono compresi i servizi Identicode e Polizza pneumatici.

Vantaggi

Le offerte di Lancia per l’intramontabile Ypsilon sono diverse da mese in mese: in ottobre, oltre all’anticipo zero, c’è uno sconto rottamazione che supera i 4.000 euro, e le rate si mantengono inferiori ai 230 euro mensili per quattro anni. Rispetto ad altre offerte sui modelli base, in questo caso la proposta è su un allestimento superiore.

Svantaggi

Attenzione ai costi fissi, agli oneri finanziari e ad eventuali accessori non compresi nel costo iniziale: solo in questo modo si ha il costo totale effettivo dell’operazione economica.

In sintesi