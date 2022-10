Mercedes e Apple hanno annunciato l’integrazione dell’audio spaziale a bordo delle auto di fascia alta della Stella. Il servizio, reso possibile dalla tecnologia Dolby Atmos e dalla vasta libreria di brani Universal, ha l'ambizione di trasformare il modo in cui si fruisce della musica mentre si è in auto, e dunque arricchire l’esperienza e il coinvolgimento.

Disponibile per ora sui modelli Mercedes-Maybach, Classe S, EQS e EQS SUV, EQE e EQE SUV, la tecnologia di riproduzione spaziale si integra al sistema di bordo MBUX e si concretizza attraverso i sofisticati impianti audio Burmester.

Qualità audio tridimensionale

L’esperienza immersiva è resa possibile da numerosi speaker – il numero varia a seconda del modello – posizionati attorno alla cellula abitativa, tetto compreso. E, per la prima volta, l’audio spaziale a 360° viene riprodotto su dispositivi non Apple.

"L’audio spaziale sta rivoluzionando il modo di creare e ascoltare la musica: è un’esperienza che non si può spiegare a parole, bisogna provarla di persona per apprezzarla" ha dichiarato il Vice President di Apple Music e Beats, Oliver Schusser.

Per gli abbonati ad Apple Music, l’utilizzo dell’audio spaziale è gratuito. I brani compatibili con questo formato audio vengono riprodotti automaticamente in 3D, senza bisogno di interventi specifici, e la libreria brani è destinata ad aumentare continuamente.

Apple Music offre inoltre alcune playlist appositamente selezionate per l’audio spaziale, per esempio “Al volante in audio spaziale” e “Hip-hop in audio spaziale”, all’interno delle quali l’utente può cercare i brani dell’artista che preferisce.

La Mercedes EQE SUV vista dal vivo

Cos’è il Dolby Atmos

Il Dolby Atmos è il formato audio che rende possibile posizionare un determinato effetto sonoro nello spazio attorno al punto di ascolto. È detto, infatti, anche “audio a oggetti”, perché lo specifico suono è come venisse messo in un punto specifico, come appunto un oggetto. Questo effetto è reso possibile da informazioni che vengono "lette" e poi riprodotte da un impianto audio compatibile.