La gamma di modelli sportivi GSe si espande. Dopo le Opel Astra e Astra Sportstourer, la sigla che identifica le ibride più cattive del Fulmine arriva anche sulla Grandland.

In questa speciale variante, il SUV tedesco riceve il powertrain più potente dell’intero listino della Casa, con un sistema ibrido plug-in da 300 CV e un look specifico per questa versione per un prezzo di listino previsto di 55.000 euro.

Prestazioni all’altezza del nome

La Grandland in versione Grand Sport electric è dotata di un 1.6 turbo e di due motori elettrici, uno per ogni asse. Il risultato complessivo è di 300 CV netti scaricati sulle quattro ruote motrici, con un’accelerazione 0-100 km/h di 6,1 secondi e una velocità massima di 235 km/h.

Le prestazioni e i valori dichiarati, quindi, sono sostanzialmente gli stessi delle PHEV con allestimenti GS Line, Business Elegance e Ultimate, le quali consentono circa 60 km in modalità full electric.

Rispetto a queste versioni, però, la GSe ha caratteristiche ben specifiche in termini di assetto ed estetica.

Dinamica sin dal primo sguardo

Prima di tutto, Opel afferma di aver adottato una taratura più dinamica per telaio e sterzo, oltre all’installazione degli ammortizzatori Koni FSD a controllo elettronico. Con questi aggiustamenti, l’esperienza di guida dovrebbe risultare ancora più coinvolgente e sportiva.

Inoltre, la Opel si riconosce per i cerchi in lega da 19” ispirati a quelli del concept Manta GSe, per il diffusore nero e per il logo GSe sul portellone, mentre a richiesta si può avere anche il cofano in tinta nera.

Dentro la Grandland presenta sedili sportivi in alcantara con fianchetti più pronunciati per supportare gli occupanti nelle fasi di guida più intense. La vedremo in concessionaria da inizio 2023.