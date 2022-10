Presentata a ridosso dell'estate la Lexus RX 2022 si appresta ad arrivare nelle concessionarie italiane con un'offerta che, come da tradizione, comprende solo ed esclusivamente motorizzazioni ibride e prezzi a partire da 80.000 euro, per arrivare ai 99.000 della top di gamma.

Rimasta quasi invariata nello stile, con i cambiamenti maggiori al frontale, e nelle dimensioni che recitano 4,89 m di lunghezza, 1,92 di larghezza, 1,71 di altezza e passo di 2,85 la nuova Lexus RX poggia su una versione rinnovata della piattaforma GA-K, grazie alla quale il peso diminuisce di 90 kg rispetto alla generazione precedente.

I motori

Prima di passare a prezzi e allestimenti ricordiamo che la Lexus RX 2022 è disponibile con 3 differenti motorizzazioni:

RX 350h Premium Hybrid : si tratta di un classico full hybrid composto dal 2.5 4 cilindri ciclo Atkinson e 2 motori elettrici, uno per asse, per un totale di 250 CV e 0 a 100 km/h in 7,9"

: si tratta di un classico full hybrid composto dal 2.5 4 cilindri ciclo Atkinson e 2 motori elettrici, uno per asse, per un totale di 250 CV e 0 a 100 km/h in 7,9" RX 450h+ : la prima volta della motorizzazione ibrida plug-in per il SUV giapponese, mosso ancora una volta dal 2.5 4 cilindri e 2 motori elettrici, alimentati da una batteria agli ioni di litio da 18,1 kWh. Potenza di 309 CV e 0-100 km/h in 6,5" con autonomia in modalità 100% elettrica di 65 km.

RX 500h: la più potente della gamma con motore turbo benzina di 2,4 litri, cambio automatico 6 rapporti, 371 CV e 550 Nm che si traducono in uno 0-100 km/h in 6,2".

Allestimenti e prezzi

La filosofia degli allestimenti della Lexus RX rispecchia quella che da anni contraddistingue la Casa: semplicità, senza costringere a perdersi in infiniti listini degli optional.

Si parte con l’allestimento Executive disponibile per RX 350h ed RX 450h+, che di serie prevede il pacchetto di assistenti alla guida Lexus Safety System + versione Extended con cruise control adattivo, mantenitore attivo della corsia, frenate d'emergenza e molto altro. Ci sono poi cerchi in lega da 21”, display centrale da 14”, luci full LED, vetri posteriori oscurati, sedili in pelle e anteriori riscaldabili, sistema keyless, portellone ad azionamento elettrico e ricarica wireless per lo smartphone.

Dedicato alla RX 450+ è l’allestimento Luxury con cerchi da 21" con design specifico, luci Tri-LED, sospensioni sportive adattive, sedili anteriori e posteriori riscaldabili e ventilati, luci di ambiente interne, sistema di assistenza al parcheggio e parcheggio da remoto, impianto stereo Mark Levinson da 21 altoparlanti e tetto in cristallo.

Infine la Lexus RX 500h Hybrid Turbo F-Sport con inserti neri per griglia e cerchi da 21", sedili sportivi in pelle regolabili elettronicamente, volante in pelle con palette del cambio integrate e pedali in alluminio.

Come detto i prezzi partono dagli 88.000 euro della RX 350h e, passando per gli 89.000 della RX 450+ in versione Executive e 97.000 della Luxury, arrivano ai 99.000 della RX 500h F-Sport.

C'è anche la possibilità del noleggio a lungo termine KINTO One: 659 euro al mese per 36 mesi per la Lexus RX 350h Premium Hybrid mentre per la versione ibrida plug-in la rata sale a 699 euro.

La Lexus RX 2022 vista dal vivo