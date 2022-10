Guidare in compagnia è bello, condividere un percorso per raggiungere una meta speciale lo è ancora di più. L'idea alla base della nuova app Galbiland4x4.0 è proprio questa, scambiarsi opinioni tra appassionati e organizzare raduni insieme.

Dedicata a tutti i Land Lovers di Italia, come si fanno chiamare storicamente i possessori di auto Land Rover e Range Rover, è scaricabile gratuitamente dall'App Store per dispositivi Apple e dal Google Play Store per dispositivi Android. Scopriamo come funziona.

L'idea

L'app Galbiland4x4.0 nasce dall'idea di un appassionato e possessore di un nuovo Defender, Alessandro Galbiati, con tanta voglia di condividere le proprie avventure con la community del Brand. Simile nella formattazione a Instagram, permette di caricare immagini ma non solo.

Tra le sue funzioni spicca anche quella di memorizzazione dei tracciati, ovviamente condivisibili, con segnalazione di punti di interesse, lunghezze e pendenze. Si tratta di un modo rivoluzionario di vivere la propria auto e, fino a ora, mai sperimentato digitalmente in stile "social".

Se infatti i raduni di appassionati di auto sono ormai all'ordine del giorno, le tante community sentivano e sentono ancora, forse, la necessità di svecchiare l'antico modo di dialogare tramite i gruppi Facebook, qualcosa che oggi appare un po' superato soprattutto per la poca fruibilità della piattaforma (spesso piena di pubblicità).

Galbiland4x4.0 arriva quindi proprio al momento giusto, sperando che presto idee simili possano essere esportate anche per auto di altri brand che si prestano a questo tipo di avventure, con percorsi e ritrovi, come per esempio le Mazda MX-5.

Come funziona

Dopo aver scaricato la app dai rispettivi Apple Store o Google Play Store, ci si deve registrare inserendo una mail, una password (vanno bene anche le credenziali di accesso di Google, Facebook o del proprio ID Apple) e una foto del profilo.

Da qui si possono inserire tutte le informazioni inerenti la propria Land Rover e alcune foto, insieme ai rispettivi link dei profili social (se desiderato).

Terminati questi passaggi, si può iniziare a usare l'app, pubblicando i primi post e i primi percorsi ed entrando, quindi, in contatto a tutti gli effetti con gli altri membri della community.

Alessandro Galbiati, ideatore dell'app, ha commentato: