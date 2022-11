Si alza il sipario sul SEMA Show, la fiera dedicata al tuning più famosa al mondo. Dal 1° al 4 novembre, Las Vegas accoglie centinaia di migliaia di appassionati desiderosi di scoprire da vicino le elaborazioni più folli, sia per estetica che per potenza.

Le grandi star sono gli onnipresenti pick-up americani, ma non mancano SUV e sportive, sia del presente che del passato. Tra tuner, officine e Case auto (da ricordare le illustri assenze di Ford e General Motors), ecco alcuni dei concept più curiosi previsti per l’edizione 2022.

Acura Integra

Ve la ricordate la Honda Integra? Nel 2021 è rinata sotto il marchio Acura negli Stati Uniti ed è ora una berlina sportiva strettamente imparentata con la nuova Civic.

Al SEMA, si possono vedere dal vivo alcuni modelli messi a punto dai tuner americani, come a Coco Zarita che è riconoscibile dalla tinta “Gotham Grey” e dai cerchi Kensei KNP da 18”.

BMW M4 by Brixton Forged & Adro

Se il “muso” della nuova BMW M4 non vi convince, potreste guardare il tuning firmato dagli americani Brixton Forged e Adro. Le due officine hanno collaborato per realizzare un body kit esclusivo dedicato alla BMW, con un paraurti ancora più muscoloso e la grande calandra divisa a metà che cambia completamente il look della sportiva.

Chevrolet classiche con una “moderna” iniezione di cavalli

Chevrolet Camaro Ringbrothers

Il tuner americano Ringbrothers ha in serbo tre restomod da non perdere il SEMA. Secondo i creatori, il primo “unisce lo stile di un pick-up da lavoro degli anni ’40 con una Formula 1”, mentre il secondo è soprannominato “Bully” e riguarda un fuoristrada Chevrolet K5 Blazer del 1972 con un V8 da 1.200 CV. Infine, i teaser mostrano una Camaro del 1969 ribattezzata “Strode” che avrà sempre un otto cilindri da oltre 1.000 CV.

Jeep e Ram

Jeep CJ Surge Concept Ram 1500 TRX Gold Shot Ram 1500 Backcountry X

I marchi americani più avventurosi di Stellantis si presentano al SEMA Show con tre speciali fuoristrada. Fari puntati, quindi, sul Ram 1500 TRX Gold Shot (un super pick-up da 712 CV preparato per esaltarsi ulteriormente nell'off-road) e sul Ram 1500 Backcountry X che è dotato di una speciale copertura per il cassone che aumenta la versatilità del bestione americano di quasi sei metri.

Per gli amati dell'off-road classico, invece, c'è la Jeep CJ Surge, una riedizione moderna della storica fuoristrada con un motore elettrico da 270 CV e una batteria da 50 kWh.

Gli accessori e le personalizzazioni sono firmate Mopar, il marchio aftermarket che festeggia 85 anni.

Nissan

Il piatto forte del costruttore giapponese sarà la Nissan Z, che al SEMA Show debutterà nella versione GT4 e in quella da 1.300 CV per la Formula Drift. Al tempo stesso, la Casa presenterà l’intero catalogo di accessori NISMO dedicati alla sportiva.

Nello stand Nissan si può vedere anche il pick-up Frontier col motore V8 del più grande Titan nelle declinazioni da fuoristrada e da “Street Truck”.

C’è poi il SUV elettrico Ariya che si mostra con l’inedita Surfawagon Concept, ispirata alle auto famigliari di mezzo secolo fa, e la Nissan Sunny Leaf Project che combina la carrozzeria di una vecchia Sunny col powertrain elettrico di una Leaf.

Toyota GR86 elettrica

Studiata da Scalar Performance, la Toyota GR86 è pronta ad abbracciare la filosofia ad emissioni zero. Su questa inedita versione elettrica sappiamo molto poco al momento.

La motorizzazione sviluppata dal tuner in collaborazione con Hypercraft e Ettractive utilizza batterie con capacità comprese tra 40 e 120 kWh fino a 506 CV.

Volkswagen

Avventura e sportività a piene mani per Volkswagen. A Las Vegas vengono mostrati due concept off-road basati sulle "americane" Atlas e Taos, due SUV rispettivamente di taglia grande e media venduti negli Stati Uniti.

Il Basecamps Atlas ha tutto ciò che serve per un weekend all'aria aperta, compresa una pompa per gonfiare attrezzature sportive e da campeggio. Il Taos Basecamp Active Concept conferma il look duro e puro del "fratello maggiore", con ruote da fuoristrada, assetto rialzato, molle H&R e distanziali specifici.

Molto interessante la ID.4 Drone Command che verrà utilizzata dalla Tennessee Valley Authority nel corso di alcuni test che porteranno l'autorità stradale ad una flotta 100% elettrica nel 2030. La Volkswagen presenta una livrea brillante, una preparazione da fuoristrada e una postazione per il drone sul tetto.

Infine, al SEMA Show Volkswagen espone la sua nuova linea di accessori per ID.4, Golf GTI (anche con kit estetico Oettinger) e Golf R, oltre ad un esemplare di Golf R32 come tributo al lancio del modello avvenuto esattamente vent'anni fa.