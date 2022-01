Una BMW Serie 8 così non si era mai vista. E non parliamo di un modello della generazione attuale, ma della E31 degli anni ’90 che continua ad essere fonte d’ispirazione per i tuners. Protagonista al SEMA di Las Vegas dello scorso novembre, è stata questa speciale 850ci trasformata in circa tre mesi dal suo proprietario in una BMW unica al mondo.

Larghissima e bassissima

La BMW Serie 8 è stata completamente stravolta partendo da un kit carrozzeria widebody Pandem che ha allargato la carreggiata di diversi centimetri. Il lavoro è stato eseguito minuziosamente da un’officina californiana che ha installato i pannelli più larghi utilizzando dei rivetti per dare all’auto un look simile a quello di un modello ufficiale da competizione.

A creare ancora più impatto sono lo splitter anteriore il grande alettone fisso, mentre i quattro terminali di scarico danno voce al 5.4 V12 da 326 CV e 490 Nm di coppia abbinato al cambio automatico a 5 rapporti. Nella fiancata sono ben evidenti gli immensi pneumatici Toyo R888R con cerchi da 19” che sembrano “abbracciare” l’asfalto grazie alle sospensioni pneumatiche.

Sembra un esemplare ufficiale

La lista di modifiche della BMW comprende anche l’impianto frenante Brembo e un abitacolo aggiornato con alcuni elementi ripresi dai modelli di lusso più recenti. L’atmosfera degli interni, però, è quella della 850Ci di una volta (prodotta in soli 1.250 esemplari), con strumentazione analogica e il telefono (purtroppo non funzionante) installato nel bracciolo centrale.

È difficile immaginare il costo totale delle modifiche, ma c’è da immaginare che non siano stati interventi a buon mercato. Il risultato, però, è davvero incredibile, tanto che questa Serie 8 potrebbe essere scambiata da tanti per un modello ufficiale della Casa bavarese. Del resto, anche la carrozzeria bianca con livrea rossa, blu e azzurra è un chiaro richiamo alla divisione M.