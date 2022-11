C’è ancora vita per l’Espace. Nonostante la crisi del segmento, la storica monovolume potrebbe restare nel listino di Renault con un’identità completamente nuova.

All’orizzonte ci sarebbe l’Austral Espace, una versione a passo lungo e a 7 posti del nuovo SUV ibrido francese. Già spiata negli scorsi mesi, ecco come potrebbe essere secondo il nostro render.

Il nuovo corso delle monovolume

La ricostruzione grafica prende spunto dalle foto spia più recenti e dai rumors che hanno citato più volte i nomi "Grand Austral" e "Austral Espace".

Entrambe le ipotesi sono plausibili considerando che Renault ha già utilizzato il prefisso "Grand" per una Scenic di dimensioni maggiori, mentre il secondo nome sarebbe un segno di continuità per uno dei modelli più conosciuti tra tutte le monovolume europee.

Come dimostra il render, però, la possibile Austral Espace prenderà le distanze dalle forme ovali delle primissime generazioni e avrà un look molto più da SUV rispetto al modello presente nella gamma attuale.

Di fatto, il frontale e il posteriore dovrebbero essere condivisi al 100% con l’Austral, mentre le fiancate saranno riconoscibili per la vetratura più ampia e per il passo allungato di una decina di centimetri per una lunghezza complessiva intorno ai 4,7 metri.

Inoltre, la zona posteriore potrebbe ricevere un disegno più squadrato per differenziarsi esteticamente e, soprattutto, aumentare lo spazio per i bagagli e per la testa dei passeggeri dell’ultima fila.

Per compensare gli ingombri maggiori, potrebbero tornare utili le ruote posteriori sterzanti già presenti sull'Austral oggi a listino.

Una gamma tutta ibrida

Con ogni probabilità, l’Austral Espace confermerà interamente le soluzioni per l’abitacolo e la gamma di motorizzazioni ibride a benzina dell’Austral. La Renault si può acquistare come mild hybrid nelle versioni 1.2 turbo da 131 CV (anche con cambio manuale a 6 marce) e 1.3 turbo da 158 CV e nella variante E-Tech full hybrid da 200 CV, entrambe con un automatico a 4 rapporti.

Renault Austral Espace, le foto spia

Naturalmente, l’aumento di dimensioni porterà a un leggero incremento dei consumi (a titolo d’esempio, l’E-Tech ha un consumo nel ciclo misto di 4,6 l/100 km).

Infine, i prezzi potrebbero essere leggermente superiori ai 32.000 euro dell’Austral e partire da circa 34-35.000 euro.