Il debutto è fissato: il 22 novembre si aprirà l’era delle Abarth elettrica. Per lo Scorpione si tratta di un salto nel futuro tanto importante quanto delicato.

Per la prima Abarth elettrica della storia le sfide non mancheranno, con la “partita” che sembra già iniziata, almeno sui social network. Per la community di abarthisti la Abarth 595 elettrica (se così continuerà a chiamarsi) è un vero e proprio stile di vita e non sarà sicuramente facile avviare in modo “indolore” la transizione all’elettrico.

Look senza rivoluzioni e (tanta) potenza

I temi della rivoluzione elettrica in Casa Abarth sono tanti, ma il filo conduttore col passato sarà rappresentato dalla linea e dalle prestazioni.

A giudicare dalle prime foto sfuggite in rete, la 500 dello Scorpione non si allontanerà troppo dalle forme del modello attuale.

Certo, ci saranno nuove tinte come l’Acid Yellow e nuovi cerchi in lega (come visto in uno dei teaser più recenti), ma l’impressione è che il look resterà fedele alla classica impostazione Abarth. A dimostrarlo è anche il nostro render aggiornato che mette in evidenza i muscoli e la personalità della 500 tutto pepe.

Inoltre, è possibile che nei mesi successivi al lancio vengano presentati accessori e kit per personalizzare l’estetica e gli interni, in modo da accontentare tutti i gusti degli appassionati.

Il claim "More Abarth than ever" suggerisce il fatto che la Abarth 500 elettrica sarà l'auto più potente mai costruita dallo Scorpione. Utilizzando come base la batteria da 42 kWh, la potenza del motore elettrico dovrebbe salire fino a circa 200 CV, lasciandosi alle spalle le “vecchie” 595 e 695 col 1.4 turbo da 165 CV e 180 CV. Di conseguenza, l’accelerazione (sfruttato anche la disponibilità immediata della coppia) dovrebbe essere “elettrizzante”, con uno scatto 0-100 km/h intorno ai 6-6,5 secondi.

La nuova “voce” e l'assetto

Abarth, però, non è solo estetica e numeri. Lo spirito dello Scorpione è anche nel rombo del motore, il quale è stato uno degli elementi caratterizzanti delle generazioni moderne della 500. I vari sistemi di scarico che si sono alternati nel corso degli anni hanno alzato sempre di più l’asticella dei decibel, tanto che le Abarth sono ormai associate ai classici scoppiettii quando si rilascia l’acceleratore.

Con l’elettrico cosa succederà? La community di appassionati sui social non è particolarmente ottimista. È impossibile non notare i commenti di tantissimi possessori di Abarth scettici nei confronti della (inevitabile) svolta a batteria.

Abarth 595 e 695, la gamma 2023

Per non perdere il legame coi fan negli scorsi mesi la Casa ha lanciato diverse iniziative e sondaggi che hanno permesso agli utenti di Facebook, Instagram e Tik Tok di votare, per esempio, la verniciatura del modello di lancio e il suono AVAS, l’avviso acustico per i pedoni obbligatorio per tutte le auto elettriche quando viaggiano sotto ai 20 km/h.

Basterà? Ai posteri l'ardua sentenza. C’è, però, un altro caso (pur con le dovute proporzioni) dall’altra parte dell’Oceano. Negli USA è stata presentata recentemente la Dodge Charger Daytona SRT, un’anticipazione della futura muscle car elettrica.

Qui, per non deludere gli amanti del V8, Dodge (marchio americano della galassia Stellantis) ha installato un particolare sistema di scarico che imita il suono dell’8 cilindri. Che Abarth abbia in mente una soluzione simile per la 500?

Abarth 695 Tributo 131 Rally

C'è poi la questione del peso. Da sempre i modelli dello Scorpione si distinguono per la leggerezza, con le attuali 595 e 695 che si fanno segnare meno di 1.100 kg sulla bilancia. Le versioni più potenti della 500 elettrica, però, pesano quasi 1.300 kg ed è possibile che l'Abarth possa superare questo valore data la presenza di componenti extra.

I 200-300 kg in più e il nuovo bilanciamento del peso dovuto alle batteria come influiranno sull'esperienza di guida?

Infine, bisogna parlare della trazione. Nelle Abarth è sempre stata anteriore (e lo è anche nella 500 elettrica), ma se in futuro la Casa decidesse di installare il motore elettrico sull'asse posteriore? Vi immaginereste mai una 500 in grado di derapare?

Non resta che attendere il 22 novembre.