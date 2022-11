Oggi è il giorno della presentazione alla stampa dell'Alfa Romeo Tonale plug-in e Jean-Philippe Imparato, ceo del Biscione, ha colto l'occasione per sottolineare come la prima Alfa "alla spina" sia centrale nel programma di crescita della Casa.

"Questa versione ibrida plug-in è fondamentale nell'ambito della strategia Zero to Zero - ha sottolineato Imparato, come riportato da Ansa - perché ci permetterà, arrivando sul mercato nel 2023, di ridurre del 40% le emissioni di CO2 della nostra gamma".

Pronti al decollo

Un nuovo tassello nella strategia Alfa Romeo, che nel 2027 punta a essere 100% elettrica, che grazie alla nuova strategia di prodotto sta viaggiando a vele spiegate migliorandosi continuamente. "Alfa Romeo ha rispettato il programma stabilito per il 2020, per il 2021 e il 2022" ha dichiarato Imparato, che ha poi aggiunto come il 2022 si appresti a diventare un nuovo anno di successi in quanto gli ordini registrati tra gennaio e ottobre "sono 10 volte quelli registrati nel 2021".

Merito sicuramente della Tonale, modello che si inserisce in un segmento - quello dei SUV compatti - sempre più amato. Per lei Imparato prevede tra i 30 e i 35 mila ordini nel corso del 2022. Un successo per il modello sul quale Stellantis puntava per il rilancio di uno dei tre brand premium del Gruppo.

Flotte al centro

Le basse emissioni della Tonale plug-in permetteranno non solo ad Alfa di abbassare notevolmente le emissioni di gamma, ma anche di diventare appetibile per le flotte. Flotte che, per Imparato, potranno rappresentare il 50% degli ordini del SUV compatto.