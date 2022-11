Se guardiamo al segmento delle auto sportive e di lusso, è sempre più comune scoprire come la maggior parte dei marchi ricorrano a nuovi motori più efficienti e di minore cilindrata, che sono associati all'elettrificazione per continuare a offrire alti livelli di prestazioni e potenza.

L'esempio perfetto, senza soffermarcisi troppo, è la nuova Mercedes-AMG C 63 S E Performance, che offre la maggior potenza di sempre con i suoi con 680 CV, ma soltanto dopo essere diventata una ibrida plug-in basata su un motore a benzina 2.0.

Ebbene, se tanti hanno ceduto, ce ne sono altri che continuano a fuggire dall'elettrificazione come un gatto dall'acqua e in molti casi sono riusciti anche a fare a meno del turbo. Ecco 10 motori leggendari che mantengono viva la tradizione.

Il V12 Lamborghini

Parlare di motori iconici è parlare di Case come Lamborghini. In questo caso, però, partiamo anche da quello che per primo abbandonerà questa lista, visto che con l'erede della Aventador, in arrivo tra pochi mesi, anche il mito di Sant'Agata diventerà ibrido.

Per salutare come si deve il pubblico, il 12 cilindri aspirato da 6,5 ​​litri si è concesso un ultimo guizzo con l'edizione del commiato Aventador Ultimae, dove eroga ben 780 CV di potenza per una velocità massima di 355 km/h e 2,8 secondi nello 0-100 km/h.

Il V12 Mercedes-Maybach

C'è stato un tempo in cui trovare grandi motori V12 nei modelli Mercedes-Benz e AMG era la norma. Ma con l'arrivo del "downsizing" prima e dell'elettrificazione poi, hanno iniziato a perdere importanza nella gamma.

Oggi ne ritroviamo ancora uno nella lussuosa Mercedes-Maybach S 680 4MATIC, dove il 6.0 V12, con l'ausilio di due turbo, è in grado di raggiungere ben 612 CV di potenza.

Il V8 di Jaguar e Land Rover

Il 5.0 di Jaguar e Land Rover è un motore tanto diffuso quanto popolare, tradizionalmente presente su modelli di ogni tipo e condizione, dalle grandi berline alle sportive fino ai fuoristrada.

Dotato di compressore volumetrico, nel caso del Land Rover Defender V8 eroga ben 525 CV di potenza e 625 Nm di coppia massima tra i 2.500 e i 5.500 giri. Dati che, nel caso della ponderosa versione 110, consentono di raggiungere comunque i 240 km/h e di accelerare da 0 a 100 km/h in 5,4 secondi.

Il V10 Audi

Condiviso anche con le Lamborghini Gallardo e Huracan, questo motore da 5,2 litri a iniezione diretta ha avuto diverse varianti ed evoluzioni anche con la Audi R8, ma nessuna così radicale come quella dell'ultima R8 GT, che ha combinato i suoi 620 CV con la trazione posteriore. Tutto per raggiungere i 320 km/h e accelerare da 0 a 100 in 3,4 secondi.

Il V8 Ford

Sicuramente siamo di fronte all'opzione più "economica" e comune in questa lista, grazie all'approccio particolarmente "popolare" e vecchia scuola mantenuto dalla Mustang, sempre fedele al 5.0 V8 "Coyote".

Prima dell'arrivo della nuova generazione, alcune edizioni speciali come la Mach 1 o la California Special hanno portato l'inconfondibile motore a raggiungere e superare i 450 CV di potenza.

Il V12 Rolls-Royce

Sebbene il futuro del marchio sia elettrico, come ci ha appena dimostrato la Spectre, Rolls-Royce continua a sventolare la bandiera del motore V12 all'interno del BMW Group. Un monoblocco da 6.749 cm³ che, nonostante utilizzi un doppio turbo, per il momento non mostra traccia di elettrificazione.

Sul SUV Cullinan, questo maestoso motore eroga ben 571 CV di potenza e 850 Nm di coppia massima a partire da soli 1.600 giri/min. Musica pura per le orecchie...

Il V8 BMW

Forse meno glamour di altri rappresentanti di questa lista, è sicuramente uno dei motori che abbiamo potuto apprezzare di più, dal momento che è stato (ed è) abbastanza comune in tutta la gamma BMW, almeno se parliamo di modelli M o M Performance.

Forse la vettura più iconica che opta per questo 4.0 V8 biturbo oggi è la BMW M5 CS: un'incredibile berlina con 635 CV di potenza, in grado di coprire lo 0-100 km/h in meno di 3 secondi.

V12 de Ferrari

Forse Ferrari e i suoi motori meriterebbero un elenco apposta, ma in questa occasione abbiamo voluto restare sul V12 aspirato "classico" e irripetibile, che sembrava dover cedere all'ibrido o addirittura sparire con il lancio della Purosangue e invece... rieccolo!.

Una meccanica dalla melodia unica, che ritroviamo anche nelle 812 Superfast e GTS dove questo generoso cuore da 6,5 ​​litri offre nientemeno che 800 CV.

Il V12 Aston Martin

Sebbene rimangano soltanto pochi anni per continuare a godercelo (l'addio sembra fissato per il 2026), il 5.2 V12 biturbo di Aston Martin è una pietra miliare che non può mancare in questo elenco.

Raggiunge i 700 CV sulla V12 Vantage Roadster, e se vi sembra una potenza impressionante è soltanto perché vi siete dimenticati della Valkyrie AMR Pro e del suo 6.5 V12 aspirato da 1.014 CV. Anche se in quel caso ci ha messo le mani Cosworth.

Il W16 Bugatti

Abbiamo lasciato per ultimo il vero fiore all'occhiello del motorismo, il quadriturbo W16 da 8 litri, che Bugatti ha utilizzato negli ultimi anni sulla Veyron, sulla Chiron e su tutte le speciali e hypercar uniche da esse derivati come Mistral, Divo, Centodieci....

Con 1.600 CV, il traguardo più importante che questo motore ha raggiunto sono i 490,484 km/h a cui ha spinto la Chiron Super Sport 300+ sulla pista di prova di Ehra-Lessien.