Come è facile immaginare, a novembre sono tantissime le iniziative ricollegate al black friday, che riguardano sostanzialmente sconti ed offerte; c’è invece un’offerta specifica dedicata alla sola giornata del 25 novembre, e che si muove su un piano più ampio rispetto al singolo prodotto: il suo nome è Suzuki Green Friday.

L’idea è quella di sfruttare la giornata del black friday per un progetto a favore dell’ambiente: lo 0,5% del fatturato della giornata del 25 sarà infatti utilizzato per creare un bosco nel Parco Naturale della Mandria, vicino a Torino, che lo scorso giugno è stato colpito da una tempesta.

La quota sarà accantonata con l’acquisto di un modello qualsiasi delle divisioni auto, moto e marine: quindi automobili, ma anche ad esempio scooter, motori fuoribordo o accessori, ricambi, servizi.

E' possibile effettuare l’acquisto presso le concessionarie, ma utilizzando la piattaforma online di e-commerce è previsto uno sconto del 10% con il codice SUZUKIGREENFRIDAY. Naturalmente, a questo si aggiungono gli sconti e le promozioni dedicate per tutto il mese alla gamma Suzuki.

E’ il secondo anno che Suzuki propone Italia un’iniziativa simile nel territorio piemontese: nel 2021, infatti, furono piantati 30 ciliegi “sakura” nel centro di Torino, con l’aggiunta di un bosco diffuso 540 alberi piantati durante la giornata nazionale degli alberi; ci sono poi altre iniziative green, nell’ottica del piano ambientale Suzuki Enviromental Vision 2050.

Vantaggi

La proposta Suzuki Green Friday cambia un po’ il punto di vista dell’offerta: in questo caso, l’elemento centrale non è uno sconto su un modello di automobile, ma al contrario la possibilità di contribuire ad un progetto di rimboschimento, in un’ottica verde.

C’è sicuramente chi gradirà questo genere di proposta, ad esempio in relazione con l’acquisto di una delle vetture ibride della Casa giapponese, come la Swift Hybrid.

Svantaggi

L’offerta non prevede uno sconto specifico sui modelli proposti, se non quello del 10% che però si ottiene solo con l’acquisto online. La validità è limitata al solo 25 novembre.

In sintesi