Nell’ambiro della gamma Renault, ci sono anche i modelli ibridi: anche quelli che non possono contare sugli ecoincentivi, come la Clio E-Tech, possono essere acquistati a dicembre con promozioni interessanti.

La formula Valore Futuro Renault, che è un classico finanziamento “baloon” con anticipo, mini rate e maxi rata finale, permette intanto di acquistare una Renault Clio E-Tech Full hybrid da 145 CV in allestimento Equilibre e con cambio multi mode a partire da 19.950 euro anziché 21.600 euro, senza rottamazione.

L’anticipo è pari a 5.300 euro, mentre le rate mensili sono 36 da 150,15 euro (TAN 5,25%, TAEG 6,78%); al termine c’è una maxi rata da 12.096 euro, per un massimo di 30.000 km e 0,10 euro per ogni chilometro percorso in più, da pagare in caso di restituzione.

Sono comunque molto numerosi i servizi inclusi nella rata: oltre al finanziamento protetto, c’è anche un compoeto pack service con assicurazioni, estensione di garanzia e manutenzione ordinaria.

Se non si vuole sfruttare il modello ibrido, capace di marciare fino all’80% del tempo in città in modalità elettrica, c’è un’offerta simile anche sulla meno costosa Clio a benzina, a partire da 140 euro al mese.

Vantaggi

Le offerte di Renault hanno sempre singolarità interessanti: per questa Clio ibrida, oltre allo sconto iniziale, colpisce la gran quantità di servizi inclusi in una rata decisamente bassa.

Svantaggi

Sono da considerare le spese, come IPT e PFU, non incluse negli importi indicati, così come oneri finanziari ed eventuali optional.

In sintesi