Il noleggio a lungo termine è una formula che sicuramente avrà sempre più seguito nel prossimo futuro: a dicembre, ad esempio la Peugeot 208 rientra tra i modelli in promozione con il noleggio Free2Move Lease.

Con queste offerte per privati, quindi comprensive di IVA, per una Peugeot 208 con il PureTech a benzina da 75 CV, si versa un primo canone di 3.620 euro, mentre i canoni successivi sono 23 da 278,89 euro, per un massimo di 10.000 km all’anno.

Molti i servizi offerti nella rata, dalla manutenzione ordinaria e straordinaria con assistenza stradale e auto sostitutiva, alle assicurazioni RCA, furto e incendio e garanzia Kasko, oltre al pagamento del bollo.

Questi importi sono calcolati per la provincia di Milano, e potrebbero essere variati, o soggetti ad altre condizioni, in località diverse; non è prevista la rottamazione, ma è consentita la permuta per coprire l’anticipo.

Vantaggi

Una formula senza pensieri per concentrare in una rata mensile i principali costi dell’auto, e anche qualcosa in più vista la natura dei servizi: per Peugeot, l'utilizzo di una 208 per un paio di anni può seguire le regole del noleggio anche per la clientela privata, con vantaggi in termini di costi complessivi, ma anche di tempo risparmiato nella gestione dei pagamenti.

Svantaggi

Attenzione agli importi effettivi, soggetti a limitazioni, e al limite chilometrico complessivo.

In sintesi