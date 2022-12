Limitazioni e condizioni

Promozione valida solo su vetture in pronta consegna, in caso di contratto sottoscritto entro il 31/12/2022, per vetture immatricolate entro il 31/12/2022, solo in caso di rottamazione di un autoveicolo posseduto da almeno 5 mesi, presso i concessionari che aderiscono all'iniziativa, salvo esaurimento stock.