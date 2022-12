Anche Mazda è tra le Case che per le vetture ibride non plug-in offrono specifiche offerte in caso di permuta o rottamazione: a dicembre per la Mazda3, ad esempio, c’è l'Ecobonus Mazda, che si aggiunge al finanziamento Mazda Advantage.

La Mazda3 5 porte con il 2.0 M-Hybrid da 112 CV in allestimento Executive, dal costo di 27.500 euro, può ottenere uno sconto della Casa di 2.250 euro, che portano il prezzo iniziale a 25.750 euro.

Con un anticipo di 8.420 euro, le rate mensili sono 36 da 228,70 euro (TAN 5,99%, TAEG 7,70%) e comprendono nell’esempio le polizze Stop&Go per due anni a tutela della mobilità su strada, furto e incendio, e la polizza con garanzia Kasko, pneumatici e assistenza stradale, di durata pari al finanziamento.

Al termine rimane la maxi rata di 12.100 euro, per un massimo di 15.000 km all’anno, e 0,10 euro per ogni chilometro percorso in più.

Vantaggi

Anche senza ecoincentivi, lo sconto iniziale di Mazda pari a 2.250 euro per questa Mazda3 permette di abbassare il prezzo iniziale, in caso di permuta o rottamazione. Interessanti anche le assicurazioni, in grado di coprire anche l’assistenza stradale, comprese nella rata piuttosto contenuta.

Svantaggi

Per ottenere gli importi esatti, occorre calcolare esattamente gli oneri finanziari, e i costi di eventuali accessori nelle auto disponibili; si segnala il costo di apertura pratica di 399 euro, un po’ più alto della media.

In sintesi