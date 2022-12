La corsa all'elettrico è partita da tempo e quasi ogni brand del Pianeta ha le proprie strategie, i propri calendari, per diventare completamente a batterie nei prossimi anni. Una trasformazione di gamme e processi produttivi che ha già portato Mercedes a lanciare il sub brand EQ, dedicato ai modelli 100% elettrici.

Modelli sempre più numerosi che iniziano a coprire una buona fetta del mercato, dal crossover compatto EQA all'ammiraglia EQS, passando per la berlina media EQE presentata di recente. Elettrico per ogni gusto e con dimensioni differenti, pronto a prendere posto anche sotto un'icona dell'offroad come la Classe G, dando vita alla EQG. Arriverà nel 2024 ma già oggi è tra i modelli più chiacchierati e attesi della Stella.

Si tratta però solo di una parte della rivoluzione che attende Mercedes nei prossimi anni, coinvolgendo non solo il listino.

Più lusso

Listino che nei prossimi anni vedrà scomparire gradualmente i modelli più piccoli, concentrandosi sul segmento del lusso. I recenti restyling di Mercedes Classe A e Classe B potrebbero quindi rappresentare il canto del cigno per compatta e monovolume, almeno nelle forme in cui le conosciamo. In futuro infatti potrebbero tornare in veste completamente elettrica, con dimensioni e dotazioni maggiori rispetto al presente.

Mercedes Classe A restyling Mercedes Classe B restyling

Si taglierà da una parte per aggiungere dall'altra, nella fascia di listino più ricca con una strategia che dividerà i modelli in 3 sotto segmenti: Entry Luxury (le compatte che rimarranno), Core Luxury (che comprenderà modelli come Classe E, EQE e via dicendo) Top-End Luxury (Classe S e altre top di gamma). Un terzetto che non riceverà però lo stesso trattamento: secondo e terzo segmento assieme infatti raccoglieranno il 75% degli investimenti della Stella, con l'obiettivo di aumentare del 60% le vendite della fascia più alta.

Mercedes EQE SUV Mercedes-Maybach Haute Voiture

Come fare? Dando maggior risalto a brand come Maybach e AMG, pronti a sfornare modelli dedicati, allargando poi l'offerta della Classe G andando a creare di fatto un nuovo sub brand all'insegna del lusso e dell'offroad. Naturalmente anche elettrico.

Se da una parte la rivoluzione del listino potrebbe far pensare a una contrazione delle vendite, l'obiettivo di Mercedes è quello - comune a molti altri brand premium e non - di aumentare la redditività. Sui taccuini dei manager di Stoccarda c'è segnato un "14%" alla voce "margine operativo" da raggiungere entro il 2025.

Mercedes EQG Mercedes EQS

Non concessionarie ma agenzie

Al cambio del listino si affiancherà anche una rivoluzione nel "come" le Mercedes verranno vendute. Già da un anno infatti da Stoccarda è partita una trasformazione delle concessionarie, per le quali il futuro sarà quello di agenzie. Il modello attuale, dove gli autosaloni di fatto comprano le auto dalla casa madre e poi le mettono in vendita, sarà sostituito da un modello che vedrà la Casa vendere direttamente ai clienti.

Le concessionarie quindi svolgeranno un ruolo diverso: consegna delle auto e servizi di officina. Trattative, acquisto e via dicendo saranno quindi centralizzate.

Anche in questo caso si tratta di un processo di razionalizzazione che permetterà di semplificare gli ordini, controllare direttamente i prezzi di vendita ed evitare alle concessionarie (pardon, alle agenzie) di immobilizzare capitali in stock di vetture.

Intanto l'elettrificazione

Una serie di passaggi importanti in arrivo in futuro, con un presente che alla sempre crescente offerta elettrica affianca una gamma completamente elettrificata con differenti tecnologie - mild hybrid o plug-in - che non puntano però unicamente sulla benzina.

Mercedes infatti crede ancora nei motori diesel, affiancandoli o a moduli 48 Volt o a powertrain phev.