Ad ogni Natale Hennessey propone una sfida davvero speciale: caricare sul portapacchi di una supercar un albero, affondare il piede sull’acceleratore e raggiungere la massima velocità.

La tradizione è stata confermata anche quest’anno, con una verdissima Shelby GT500 guidata (anche) dal Grinch che ha raggiunto i 310 km/h.

Il Natale è salvo (e velocissimo)

Il video del tuner texano inizia proprio col Grinch intento a rubare un albero di Natale per caricarlo sulla sua Shelby color Eruption Green. Per il tentativo di record, però, il volante passa nelle mani del pilota Spencer Geswein, che non si lascia minimamente intimidire dalla GT500 portata fino a 1.000 CV.

Nonostante l’aerodinamica compromessa dall’albero posizionato sul tetto, la supercar a Stelle e Strisce si scatena superando di slancio i 300 km/h in quinta marcia.

Per Hennessey si tratta di un vero primato, se si considera che l’anno scorso un’Audi RS 6 modificata si era fermata a 295 km/h. In passato, invece, una Dodge Challenger Hellcat Widebody aveva toccato i 280 km/h, mentre una Porsche 911 Turbo S aveva aggiunto i 282 km/h. E non dimentichiamo la Jeep Trackhawk da 291 km/h.

Nuovo record con la Venom F5?

Battere il nuovo record non sarà semplice, ma neanche impossibile. Più potente della Venom 1000 (così si chiama il kit di potenziamento della Shelby GT500), c’è la Venom 1200, una Mustang da 1.200 CV e 1.227 Nm di coppia.

La speciale Shelby GT500 di Hennessey per Natale 2022

In cima alla speciale catena alimentare di Hennessey, però, c’è l’inarrivabile Venom F5, una vera hypercar da 1.842 CV e una velocità massima vicina ai 500 km/h.

Insomma, la Shelby può godersi questo Natale in tranquillità, ma nel 2023 non mancheranno nuove contendenti.