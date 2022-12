La Suzuki Jimny a 5 porte sta per arrivare: la presentazione ufficiale avverrà il 13 gennaio all’Auto Expo, una delle fiere più importanti dell’India. A svelare la data è stata Best Car Web, che ha raccolto anche le prime informazioni sul modello.

Dopo la vetrina indiana, il fuoristrada debutterà in Giappone entro fine 2023, mentre non ci sono ancora news ufficiali sull’eventuale sbarco in Europa.

30 cm in più e stile invariato

Per quanto si tratti di un modello inedito, l’annuncio della Jimny a 5 porte non è completamente inaspettato dato che alcuni prototipi completamente camuffati sono stati spiati ripetutamente negli scorsi mesi.

Secondo i report di Autocar India e Rushlane, il modello di serie avrà un’estetica praticamente identica a quella della Suzuki tre porte, tanto che potrebbe avvicinarsi molto al nostro render.

Suzuki Jimny 5 porte, il render di Motor1.com

Entrando nel dettaglio, stando a Best Car Web, la Jimny a 5 porte avrà un passo e una lunghezza superiore di 300 mm, mentre altezza e larghezza saranno uguali alla tre porte (rispettivamente 1,73 m e 1,65 m). Ci attendiamo, quindi, una maggiore abitabilità complessiva e più spazio per i bagagli per rendere la Suzuki più pratica anche per le famiglie.

Sarà anche ibrida

Le novità non dovrebbero riguardare solo la carrozzeria, ma anche i motori. Nella gamma della Jimny, infatti, dovrebbe esserci spazio per un nuovo powertrain full hybrid capace di fornire 33 CV e 60 Nm in più al propulsore a benzina 1.5, per un totale superiore ai 130 CV.

Gli interni della Suzuki Jimny 3 porte

In Giappone il prezzo dovrebbe aggirarsi intorno ai 2,3 milioni di yen, ossia circa 16.000 euro. Nei prossimi mesi, Suzuki scioglierà ogni dubbio rivelando se effettivamente la tanto attesa versione a 5 porte sarà disponibile anche nel Vecchio Continente.