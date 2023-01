Fino alla presenza degli incentivi statali, c’è la possibilità di acquistare i modelli ibridi plug-in con uno sconto piuttosto interessante: a gennaio, ad esempio, la Renault Captur E-Tech Plug In Hybrid da 160 CV in allestimento Techno può contare su uno sconto complessivo di 6.400 euro, di cui 4.000 offerti dallo Stato in caso di rottamazione.

Il listino di questa Renault Captur Plug In E-Tech Hybrid, infatti, parte da 34.650 euro, e scende fino a 28.250 euro, rottamando una vettura fino a Euro 4.

Con un anticipo di 6.750 euro, le rate mensili sono 36 da 169,19 euro al mese (TAN 5,25%, TAEG 6,31%); la rata finale è pari a 19.750,50 euro, con un limite massimo, in caso di restituzione, di 30.000 km, e 0,10 euro per ogni chilometro percorso in più.

Da notare la gran quantità di servizi inclusi nel finanziamento: dall’assicurazione sul finanziamento protetto al pack service che comprende assicurazione furto e incendio, driver insurance per un anno e la copertura di garanzia e manutenzione ordinaria per la durata delle rate mensili.

Vantaggi

Gli incentivi statali consentono di ridurre parecchio il costo iniziale delle ibride plug-in: in questo caso, Renault aggiunge 2.400 euro ai 4.000 degli ecoincentivi per la Captur con l’ibrido da 160 CV. C’è poi un basso importo della rata mensile per tre anni, che comprende tanti servizi, quasi come in un noleggio a lungo termine.

Svantaggi

Per poter contare sull’ecoincentivo maggiore, serve una vettura da rottamare, quindi bisogna calcolare l’esborso immediato dei 6.750 euro di anticipo.

In sintesi