Non solo SUV: anche le grandi berline sono oggetto di promozioni a gennaio. L’offerta proposta per l’ammiraglia del marchio premium francese DS, la DS 9, consente di partire da un prezzo scontato di 6.500 euro, con rate mensili da circa 600 euro per tre anni. Condizione necessaria è la permuta di un’auto intestata da almeno sei mesi.

La DS 9 in allestimento Performance Line+, con l’ibrido plug-in E-Tense di potenza inferiore, ossia 250 CV, ha un costo iniziale di 64.400 euro. Con lo sconto si parte invece da 57.900 euro, e versando un anticipo di 11.440 euro si pagano poi 35 rate mensili da 599,90 euro, comprese le spese di incasso (TAN 5,99%, TAEG 6,76%).

La maxi rata finale di 33.797,77 euro si paga solo in caso di riscatto, mentre con la restituzione c’è un limite di 45.000 km, e 0,10 euro per ogni chilometro percorso in più.

Il servizio incluso nelle rate è l’esensione di garanzia di un anno o 45.000 km totali, per arrivare a coprire i tre anni del finanziamento.

Vantaggi

L’offerta di DS non tiene conto dell’ecobonus, ma permette anche con una permuta di ottenere lo sconto iniziale e una rata mensile non troppo alta, rispetto al costo iniziale e alla natura premium della DS 9. Il tutto con l’estensione di garanzia di tre anni.

Svantaggi

Con anticipo e rate si paga meno della metà del costo iniziale: alla fine la restituzione è la scelta più probabile.

In sintesi