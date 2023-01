La nuova Lamborghini con motore V12 è praticamente pronta. Settimana dopo settimana, la nuova “Lambo” di punta sta perdendo strati importanti di mimetizzazioni e sta assumendo le sue forme definitive.

A dimostrarlo c’è un nuovo video spia di Varryx che mette in mostra alcuni elementi di serie della supercar, tra cui la particolarissima terza luce di stop.

Tanta personalità

L’elemento più interessante del nuovo avvistamento è proprio la terza luce, che è stata integrata stilisticamente nel tetto. La sottile striscia di LED segue l’andamento “spezzato” del lunotto dando alla Lamborghini ancora più personalità.

In generale, guardando il posteriore dell’erede dell’Aventador, l’aggressività non manca. I due inserti esagonali al centro nascondono quattro terminali di scarico, mentre il paraurti spigoloso lascia intravedere una generosa porzione dei grandi pneumatici. Inoltre, il cofano ha degli intagli profondi e due pannelli laterali aperti per far respirare a dovere il 12 cilindri.

E il frontale? Purtroppo, il video non dà ulteriori indizi su questa parte. Ma per farsi un’idea ci sono sempre i disegni tecnici sfuggiti in rete negli scorsi giorni.

Nuova vita per il V12

La motorizzazione è ancora tutta da scoprire. Sappiamo solo che questo nuovo modello (ancora senza nome) riceverà un nuovo powertrain ibrido plug-in basato sul V12, ma con una tecnologia completamente diversa rispetto a quella coi supercondensatori vista sulla Sian.

Nuova Lamborghini V12, il render di Motor1.com

Da Lamborghini fanno sapere che la supercar avrà “più potenza, un regime di rotazione più elevato e più sound” e un rapido confronto con la rivale Ferrari SF90 Stradale lascia intuire che si avvicinerà ai 1.000 CV.

Vista la presenza del motore elettrico, comunque, in alcune modalità di guida la Lamborghini viaggerà molto silenziosamente. Una caratteristica decisamente inedita per la Casa del Toro che entro il 2024 elettrificherà anche la Urus e l’erede della Huracan.