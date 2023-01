La Citroen C3 elettrica fa il suo debutto in India e no, non si tratta della C3 che conosciamo in Europa. La prima variante a zero emissioni della piccola francese è, infatti, quella più alta, dedicata esclusivamente ai mercati orientali.

Può percorrere 320 km con una sola ricarica secondo il ciclo omologato locale ARAI, un dato che convertito al WLTP con le dovute proporzioni statistiche (i test sono diversi) si aggira intorno ai 240 km. La batteria ha una capacità di 29,2 kWh e il bagagliaio è da 315 litri. Interessante vero? Ma potrebbe essere apprezzata anche nel Vecchio Continente? Proviamo a scoprirlo.

Come è fatta e come funziona

La nuova Citroen e-C3 indiana ha una potenza di 42 kW e una coppia di 143 Nm, generate da un motore elettrico posizionato sotto al cofano anteriore che trasmette moto alle ruote davanti. L'alimentazione è fornita, come già specificato, da un pacco batterie al Litio Ferro Fosfato dalla capacità di 29,2 kWh, che si può ricaricare sia in corrente alternata che in corrente continua, fino a 30 kW di potenza.

La piattaforma su cui è costruita, al pari della versione con motore a combustione di cui avevamo parlato qualche tempo fa, è la classica CMP del Gruppo Stellantis, ormai ben collaudata e sulla quale sono stati sviluppati diversi modelli nel corso degli anni.

Citroen e-C3 2023 Citroen e-C3 2023

Dentro resta classica

Così come restano invariate le forme esterne rispetto alla versione a benzina, anche gli interni non cambiano, accogliendo però il nuovo comando del cambio a bilanciere tipico delle ultime auto del Gruppo.

Sul cruscotto trova posto un sistema di infotainment dalle dimensioni simili a quello delle auto europee, ma apparentemente diverso nelle funzionalità e nell'interfaccia grafica, al pari del display per il computer di bordo posizionato dietro al volante.

A proposito, parlando del cockpit, la posizione di guida, in queste prime foto rilasciate, è a destra, trattandosi di un'auto dedicata al mercato indiano. Nonostante questo, però, si possono notare alcune accortezze rispetto alla versione a combustione, come l'implementazione dello specchietto centrale schermabile e di nuove rifiniture per i pannelli porta.

Citroen e-C3 2023 Citroen e-C3 2023 Citroen e-C3 2023

Il prezzo della nuova Citroen e-C3 dedicata al mercato indiano non è ancora stato comunicato, così come l'eventuale disponibilità per altri Paesi. In ogni caso questa variante più alta della C3 non dovrebbe mai arrivare in Italia.