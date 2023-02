Tra le prime Case a proporre i finanziamenti con mini rate mensili e maxi rata finale c’è stata proprio MINI, che ora rilancia con nuove proposte: per tutto febbraio, ad esempio, c’è la promozione MINi Free sulla classica MINI Cooper a 3 porte.

L’allestimento Essential, che comprende accessori come fari a LED, luci posteriori Union Jack, Driving modes, clima automatico bizona e sensori di parcheggio posteriori, ha un costo di 27.300 euro. Su questo importo non è previsto uno sconto iniziale, e devono essere aggiunti oneri finanziari, costi fissi come IPT e il colore della carrozzeria.

Con un anticipo di 8.200 euro, si pagano 35 rate mensili da 269,80 euro (TAN 5,99%, TAEG 8,10%); quindi c’è la maxi rata finale di 12.926,90 euro, e in caso di restituzione non vanno superati i 45.000 km di percorrenza. Per questa offerta non è obbligatoria la rottamazione.

Vantaggi

Considerato il costo iniziale di una MINI Cooper, sensibilmente più alto rispetto a concorrenti più generaliste, la formula della mini-rata può rendere la spesa ben dilazionabile nel tempo. MINi consente, con una permuta, di sostituire l’anticipo, mentre la rata mensile si mantiene ben al di sotto dei 300 euro, anche considerando i costi fissi.

Svantaggi

E’ vero che non c’è obbligo di rottamazione, ma di fatto il listino iniziale non prevede sconti. Attenzione ai costi fissi, compresi gli accessori sulle auto disponibili, e agli oneri finanziari.

In sintesi