L'Intelligenza Artificiale è una delle novità tecnologiche più discusse del momento. Si tratta, riassumendo, di un software in grado di replicare comportamenti e pensieri umani e, quindi, di compiere in autonomia molte cose di utilità quotidiana.

Al pari della mente umana, questi software hanno anche un'immaginazione, spesso molto accurata. Ma perché ne parliamo su Motor1.com? Perché BMW ha recentemente chiesto a uno di questi programmi di creare alcune immagini delle sue auto più recenti o iconiche. Ecco i risultati.

Le classiche icone

La prima foto realizzata dall'AI per BMW è stata quella di una M3 E30 rossa, tra le auto più celebri mai prodotte dal Brand. Il software l'ha elaborata immaginandola con sembianze più moderne.

Quello che ne è uscito è stata una due porte dell'Elica identica all'originale, ma con assetto ribassato, cerchi più larghi e un piccolo alettone al posteriore, qualcosa di molto simile a uno dei tanti restomod effettuati da aziende indipendenti negli ultimi anni.

Le auto realizzate dall'Intelligenza Artificiale per BMW

L'Intelligenza Artificiale, parlando sempre di auto classiche, ha poi realizzato una spider 507 bianca, immaginandola in uno scenario alpino, senza capote e a fari spenti. Insieme a lei anche una celebre BMW 2002 Turbo con livrea M e, anche in questo caso, con cerchi allargati e assetto ribassato.

Ma non è tutto. Restando sulle auto di un tempo, il software informatico ha creato anche alcune Eliche meno sportive ma pur sempre importanti per la storia del Brand, come le prime generazioni di E30 ed E28.

In questi ultimi casi e con l'ausilio di un artista tedesco, le ha immaginate in una veste molto particolare; dotate di materassini pneumatici al posto delle ruote, posizionati sotto al telaio per renderle in grado di galleggiare sull'acqua. Qualcosa di difficile interpretazione perfino per la nostra mente umana.

Le auto realizzate dall'Intelligenza Artificiale per BMW

All'avventura nella giungla

Ma le auto classiche non sono state le uniche BMW realizzate dal software informatico. La Casa ha fornito all'Intelligenza Artificiale anche i prompt - i comandi - per mettere in piedi foto di auto più recenti, in particolare una X5 e una X7 in un ambiente simile a quello di una giungla.

Il risultato, in entrambi i casi, è stato quanto di più vicino a una previsione, poco accurata chiaramente, di quelli che potrebbero essere i prossimi restyling delle due auto, attesi per il 2023. Naturalmente non saranno proprio così, ma le foto possono dare un'idea, soprattutto per quanto riguarda il frontale della X5 che, anche nella versione immaginata dal computer, mantiene le luci diurne a doppio cerchio ma allargate nella parte più esterna.

Più di difficile interpretazione sono invece le foto della X7, che mostrano dei nuovi fari anteriori che probabilmente non diventeranno mai di serie, perché ben distanti dall'attuale family feeling della Casa, così come i gruppi ottici posteriori.

Le auto realizzate dall'Intelligenza Artificiale per BMW

Ci abbiamo provato anche noi

Anche noi abbiamo provato a chiedere allo stesso software utilizzato da BMW, Midjourney, di immaginare una berlina elettrica i7 rossa, al tramonto nella città di Tokyo.

Il risultato potete vederlo nella foto di copertina e qui sotto: una concept di una ipotetica futura berlina sportiva della Casa, con fari anteriori, posteriori e, più in generale, tutte le linee, ispirati a quelli della due posti i8, la sportiva ibrida plug-in in vendita fino a qualche anno fa.

Dalle foto si può notare chiaramente come l'Intelligenza Artificiale abbia usato tutti i tratti distintivi del Brand per immaginare questa auto. Non mancano nemmeno un piccolo accenno - molto contenuto - al famoso Gomito di Hofmeister e un design dei cerchi in lega tipico delle auto dell'Elica bavarese.