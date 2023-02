La Hyundai Santa Fe prosegue i test in vista di una presentazione sempre più vicina. La nuova generazione del SUV più grande della gamma coreana dovrebbe arrivare in estate e proporre forme completamente diverse dal modello attuale.

Negli scorsi giorni le nostre spie hanno avuto modo di vedere da vicino uno dei prototipi impiegati nei collaudi dandoci così l’occasione di scoprire ulteriori indizi sul SUV asiatico.

Look squadrato

Rispetto ai precedenti avvistamenti, la Santa Fe ha perso diversi strati di mimetizzazioni. Ora la Hyundai mostra senza veli il tetto e le barre longitudinali, mentre i montanti, gli specchietti e alcune porzioni dei passaruota hanno un wrapping molto sottile. Il design è estremamente “boxy”, a partire dal frontale dove si riconoscono dei fari di forma rettangolare e una grande griglia.

Nuova Hyundai Santa Fe, le foto spia sulla neve

Le ruote sembrano essere da almeno 18”, ma pensiamo che i modelli più accessoriati monteranno anche dei cerchi da 19” o 20” per un look più sportivo. Difficile immaginarsi la coda, la quale è ancora coperta dalle camuffature. A bordo, invece, dovremmo trovare sempre le tre file di sedili per un totale di sette posti. E tanta nuova tecnologia per accompagnare quello che resterà il modello “ammiraglio” dell’intero listino di Hyundai.

Sarà sempre elettrificata

La Santa Fe sarà basata su una versione aggiornata della piattaforma Hyundai-Kia N3, la stessa impiegata per la Kia Sorento. Molto probabilmente il listino sarà composto sempre da versioni full hybrid e ibride plug-in, le quali potrebbero essere fortemente aggiornate per migliorare ulteriormente efficienza e autonomia in elettrico.

Il fatto che Hyundai stia lavorando da mesi alla nuova generazione lascia intendere che la Casa riponga speranze importanti sulla Santa Fe. Al nuovo modello spetterà il compito di risollevare le vendite, soprattutto in Italia. Come evidenziato dalla classifica delle auto meno vendute nel nostro Paese, nel 2022 sono stati immatricolati appena 68 esemplari in Italia.