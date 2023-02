Le auto elettriche sono noiose? C'è chi dice di si e chi invece con una Skoda Enyaq RS, il SUV coupé a batterie della Casa, si è divertito eccome. Almeno immaginiamo. Perché derapare per la bellezza di 7,351 km deve essere una bella fonte di sorrisi. Se poi ci si aggiunge l'aver stabilito un record beh, la torta ha ciliegina e tutto il resto.

Ma andiamo con ordine: gennaio 2023. Svezia. Più precisamente il lago ghiacciato di Stortjärnen, a nord (molto a nord) di Stoccolma. La Skoda Enyaq RS di cui sopra e il suo accompagnatore, giornalista inglese Richard Meaden, in forza al mensile Evo. E quel traverso da Guinnes dei primati.

15 minuti di gioia

Come detto un traverso lungo 7,351 chilometri, per una durata di 15 minuti e 58 secondi e un totale di 39 giri lungo l'anello disegnato per l'occasione. Il tutto toccando la "folle" velocità massima di 48,67 km/h - che derapando sul ghiaccio fanno tutto un altro effetto rispetto all'asfalto - e quella minima di 31,64 km/h. Risultato raggiunto dopo 18 ore di prove spalmate su 4 giorni, con differenti treni di gomme.

Manco a dirlo il record - che ha battuto di più di un chilometro quello precedente registrato da una Subaru WRX, capace di derapare per 6,231 km - è stato registrato con una Skoda Enyaq RS di serie, senza modifiche meccaniche. Unica concessione: pneumatici Michelin Däckproffsen 245/35-R20 all'anteriore, tutti tempestati con 600 chiodi da 5 mm e Nokian Hakkapelitta 255/45-R20 con 300 chiodi da 2 mm al posteriore.

Quella sportiva

Basata sulla piattaforma MEB del Gruppo Volkswagen la Skoda Enyaq RS iV è mossa da 2 motori elettrici, uno per asse, per un totale di 299 CV e 460 Nm di coppia, grazie ai quali può passare da 0 a 100 km/h in 6,5".