La recentissima Citroen C4 X, versione crossover coupé a 4 porte della C4, esiste in versione elettrica, ma anche nella più tradizionale motorizzazione PureTech a benzina da 100 CV: anche su questa c’è un’interessante offerte a febbraio, senza obbligo di rottamazione.

La C4 X in allestimento Feel ha un costo iniziale di 25.300 euro, che scendono a 23.600 euro se si intende pagare in contanti, oppure a 22.600 euro con il finanziamento SimplyDrive Prime.

In quest’ultimo caso, l’anticipo è di 6.676 euro, mentre le rate mensili sono 35 da 200 euro (TAN 7,99%, TAEG 9,83%), con maxi rata finale di 12.959 euro. In caso di restituzione e superamento di 30.000 km, si versano 0,1 euro per ogni chilometro in più.

Vantaggi

Citroen non prevede la rottamazione o la permuta per la C4 X a benzina: si ottiene in ogni caso uno sconto fino a 2.700 euro con il finanziamento. Positivo il fatto di contenere l’importo delle rate in 200 euro esatti, comprese le spese di incasso.

Svantaggi

Non sono indicati servizi aggiuntivi, e l’offerta non è cumulabile con altre in corso

In sintesi