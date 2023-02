Tra gli incentivi per l’acquisto di nuove auto, nel mese di febbraio troviamo ancora quelli per l’acquisto di vetture ibride plug-in: vediamo quindi l’offerta per una Suzuki Across, che unisce all’ecobonus statale i vantaggi della formula Suzuki Solutions.

La Suzuki Across con il motore 2.5 ibrido plug-in in allestimento Top e a trazione integrale ha un costo iniziale di 55.400 euro, che scende a 51.400 euro grazie al contributo per la rottamazione di un veicolo di omologazione pari o inferiore a Euro 4.

L’anticipo da versare è di 14.550 euro, mentre le rate mensili sono 36 da 299 euro (TAN 6,51%, TAEG 7,20%); al termine c’è una maxi rata di 29.472,80 euro, da pagare se si intende tenere la vettura, o che può diventare valore futuro garantito da passare su un’auto nuova. L'importo può essere rateizzato, con un TAEG massimo del 7,44%.

Sono numerosi i servizi che Suzuki include nel finanziamento: i primi tre tagliandi di manutenzione ordinaria in omaggio, tre anni di garanzia o 100.000 km, che aumentano sui componenti ibridi, tre anni di assistenza stradale anche in Europa.

Trattandosi di un’ibrida, c’è poi un’offerta sull’installazione di una wallbox domestica, insieme a un bonus di 1.000 euro di ricariche.

Vantaggi

Con questa offerta, Suzuki consente di accedere a una vettura di segmento superiore, la Across di derivazione Toyota, risparmiando qualcosa sul prezzo di listino, e soprattutto versando una rata di poco superiore ai 400 euro mensili includendo le spese.

In generale, nelle offerte Suzuki colpiscono i vantaggi in termini di garanzie, manutenzione e assistenza, e in questo caso anche per quel che riguarda le ricariche elettriche.

Svantaggi

In questo caso, per accedere all’ecobonus occorre una vettura da rottamare con i requisiti di legge, e i 14.550 euro di anticipo vanno versati subito. Nell’esempio ufficiale non c’è indicazione sul chilometraggio massimo da non superare, per mantenere i valori proposti.

In sintesi