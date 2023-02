Il 2023 in quel di Peugeot è un anno ricco di novità. Modelli tutti nuovi o rinnovati. E non si tratta solo ed esclusivamente di SUV. Già perché tra i lancio è previsto anche quello del restyling della Peugeot 508. Berlina e station wagon media del Leone si preparano a rinnovarsi, senza lasciare per strada la loro anima sportiva.

A sottolinearlo ci pensa un breve video teaser che oltre a dare appuntamento al 24 febbraio per la presentazione ufficiale mostra qualche dettaglio della 508 rinnovata, aggiungendo l'hashtag #PSE. Acronimo di Peugeot Sport Engineered.

Muso rinnovato

Come ogni teaser che si rispetti anche quello dedicato alla Peugeot 508 2023 è criptico e lascia molto all'immaginazione. Pure troppo. Perché si vede davvero poco. Ma è l'ambientazione quella che conta. Perché il tutto si svolge in pista, terreno di caccia naturale della 9X8, bolide ibrido impegnato nel WEC. E se la 508 rinnovata prendesse ispirazione dalla Peugeot più pistaiola che c'è?

Certo, non bisogna aspettarsi berlina e station estreme - e le foto spia pubblicate qualche tempo fa vengono in nostro aiuto per farci un'idea - ma alcuni dettagli estetici potrebbero variare seguendo lo stile della monoposto da Endurance. Per esempio con una mascherina più sottile, disegno aggiornato delle luci anteriori e qualche appendice aerodinamica in più sulla versione PSE.

Peugeot 508 restyling, le foto spia Peugeot 9X8 Hypercar

Versione che rimarrà ibrida plug-in come la generazione attuale, magari però con qualche cavallo in più rispetto ai 360 attuali (con 520 Nm di coppia) sviluppati dal 1.6 turbo benzina e due elettrici.

Il resto della gamma motori della Peugeot 508 restyling potrebbe subire un'opera di razionalizzazione, lasciando per strada il diesel per concentrarsi maggiormente sulle altre unite plug-in e sul benzina che, almeno per quanto ne sappiamo, non dovrebbe essere il mild hybrid recentemente introdotto sulle 3008 e 5008.