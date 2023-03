Salone di Torino 1998, Alfa Romeo presenta un prototipo disegnato da Pininfarina, realizzato con parti interne e meccaniche della 156 e con una filante carrozzeria spider a due posti.

L'obiettivo è quello di proporre qualcosa di completamente nuovo, senza ispirarsi a modelli del passato: nasce così la Dardo, una concept che non vedrà mai la strada.

Il progetto

L'idea della Dardo arriva ad Arese direttamente dal centro stile Pininfarina. Se il nome vi dice qualcosa è perché si ispira a un particolare proiettile dal nome simile, molto aerodinamico con la punta estremamente appuntita.

Per la sua realizzazione Alfa Romeo si basa sulla piattaforma della allora attuale berlina 156, mantenendone sia la trazione anteriore che, più in generale, tutta l'impostazione meccanica. La versione definitiva della Dardo misura, infatti, 4,39 m di lunghezza (solo 4 cm in meno della berlina di derivazione), 1,80 m di larghezza e 1,25 m di altezza.

Alfa Romeo Dardo concept (1998)

A livello estetico, l'auto si distingue per un frontale piuttosto aerodinamico, dotato della tradizionale calandra a V della Casa. Come da gusti dell'epoca, non mancano i doppi fari, il cofano lungo e gli sbalzi della carrozzeria piuttosto corti.

La ricetta viene completata da un parabrezza molto inclinato e da cerchi in lega da 18 pollici dal design specifico. Infine, al posteriore troneggia un vistoso spoiler, abbinato a uno scarico centrale doppio e di forma ovale.

Alfa Romeo Dardo concept (1998)

Passando agli interni, l'abitacolo della Dardo viene presentato con un volante a tre razze piuttosto sportivo, abbinato a sedili Sparco realizzati per l'occasione, cinture di sicurezza Sabelt a quattro punti, pedaliera e pomello del cambio in alluminio e altri dettagli.

Meccanica V6

Nel corso della presentazione, Alfa Romeo svela anche il motore di questa filante spider. Si tratta dello stesso monoblocco V6 da 2,5 litri a benzina disponibile anche sulla 156 e in grado di sviluppare 190 CV di potenza.

La Dardo non è mai entrata in produzione, né era destinata a farlo, in quanto si trattava di un mero esercizio progettuale.