Dopo i primi teaser e in attesa del debutto ufficiale fissato per il 25 marzo la Lynk & Co. 08, il nuovo SUV del brand dell'universo Geely, si mostra per la prima volta in rete con le prime foto ufficiali.

Si tratta come sapevamo di un SUV medio, la lunghezza dovrebbe essere di circa 4,7 metri o poco più, basato su una piattaforma di derivazione Volvo e mosso da un powertrain plug-in. Al di là della meccanica l'aspetto più interessante della Lynk & Co. 08 è il desing: da qui infatti prenderanno spunto tutti i futuri modelli del marchio.

Poche ma buone

Le foto pubblicate dalla Casa su Wiebo non sono molte, ma mostrano la Lynk & Co. 08 da praticamente ogni angolazione, permettendoci così di apprezzare le - profonde - differenze con la 01. Prima di tutto le luci anteriori con un disegno completamente nuovo e più spigoloso, poi le fiancate più elaborate e muscolose, con maniglie che scompaiono nelle portiere, e infine il posteriore attraversato dall'immancabile striscia luminosa, dalla quale prendono poi vita i gruppi ottici veri e propri.

La Lynk & Co. 08 vista da dietro

C'è anche una foto degli interni della Lynk & Co. 08 con protagonista la plancia e il suo monitor centrale "appeso" in stile Tesla. Dalla Casa texana il SUV dell'universo Geely sembra aver ripreso buona parte dell'arredamento che non prevede strumentazione digitale. Ci sarà quindi unicamente il monitor dell'infotainment a restituire tutte le informazioni di cui si avrà bisogno.

Il monitor dell'infotainment fornisce tutte le informazioni

Non ci sono informazioni sulla meccanica ma alla base della Lynk & Co. 08 ci dovrebbe essere la piattaforma CMA di origine Volvo, utilizzata dalla XC40 e da numerosi modelli Lynk & Co., 01 compresa. Per quanto riguarda le motorizzazioni ci dovrebbero essere unicamente powertrain plug-in, anche se non è da escludere la presenza di versioni 100% elettriche.