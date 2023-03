Fino alla fine del mese di marzo ci sono le offerte Audi del primo trimestre, che comprendono un po’ tutti i modelli: la formula Audi Value è in realtà variamente configurabile, ma si trovano molti esempi ufficiali.

Tra questi, l’offerta sulla Audi Q3 Sportback con motore 2.0 TDI, cambio S tronic e il recente allestimento Identity Black dalle finiture in nero.

Dal listino iniziale di 52.865 euro si scende a 51.950 euro, e con un anticipo di 17.687,87 euro si pagano 35 rate mensili da 399 euro (TAN 5,99%, TAEG 6,81%).

La maxi rata finale, che è anche valore futuro garantito, è di 26.120,71 euro, con un limite massimo di 45.000 km in caso di restituzione, e pagamento di 0,07 euro per ogni chilometro percorso in più.

Da qualche tempo, Audi include due servizi in questi importi: la garanzia estesa per un totale di tre anni o un massimo di 60.000 km, e l’omaggio della formula di manutenzione Audi Premium Care per due anni o 30.000 km.

Vantaggi

Nell’offerta di marzo di Audi per la Q3 Sportback a gasolio, più dello sconto iniziale, colpiscono positivamente la rata mensile contenuta in rapporto al prezzo, e i servizi compresi nella rata mensile.

Svantaggi

L’anticipo superiore ai 17.500 euro fa pensare ad un usato in permuta, e anche questa versione a gasolio probabilmente sarà restituita dopo i tre anni di rate.

In sintesi