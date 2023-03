La nuova concept Lancia debutterà dal vivo il 15 aprile in occasione della Milano Design Week, per mostrare quelle che saranno le forme dei futuri modelli della Casa, nuova Ypsilon in testa. Già oggi però per la prima volta possiamo iniziare a indovinarne le forme grazie a un nuovo teaser, che la mostra completamente coperta da un telo. Tutto però è 100% virtuale.

La foto che vedete infatti mostra la concept Lancia che debutterà, senza però scoprirsi, il 28 marzo all'interno del metaverso. Un'anteprima web per aprire la prima giornata della Metaverse Fashion Week 2023.

Assetto rialzato? No grazie

Che non si tratti né di un SUV né di un crossover appare evidente: le forme che muovono il telo infatti sembrano essere quelle di una berlina o di una coupé con assetto non rialzato. Come già sappiamo quindi la concept non anticiperà lo stile della nuova Lancia Ypsilon, attesa per il 2024, ma lo stile generale della rinnovata gamma che comprenderà anche un'ammiraglia - che potrebbe chiamarsi Aurelia e arriverà nel 2026 - e la nuova Delta, prevista per il 2028.

Il nostro render della nuova Lancia Aurelia Il nostro render della nuova Lancia Ypsilon

Sulla concept, battezzata Pu+Ra Emozione, ritroveremo alcuni degli elementi visti per la prima volta sulla Pu+Ra Zero, particolare scultura presentata a dicembre 2022. Rispetto a quest'ultima il nuovo prototipo dovrebbe avere forme più automobilistiche e definite, come abbiamo intravisto nel teaser pubblicato qualche tempo fa, con protagonista il posteriore caratterizzato da luci circolari e la scritta "Lancia" con il nuovo lettering.

Il primo teaser della nuova concept Lancia

Come saranno le nuove Lancia

Il nuovo teaser quindi svela ancora pochissimo riguardo lo stile delle nuove Lancia. Sappiamo solo che l'anteriore sarà imponente con firma luminosa a "Y" a dominare il frontale, le forme generali saranno squadrate e che dopo la nuova Lancia Ypsilon ci saranno solo modelli 100% elettrici.

Se siete curiosi di vedere in anteprima la nuova concept Lancia sul metaverso l'appuntamento è dal 28 al 31 marzo nel Luxury Discrict di Decentraland, uno dei metaversi più famosi e popolati, oppure dal 15 aprile live a Milano.