Bagagliaio: min. 332-352/max 1.135-1.155 litri

Il confine tra utilitarie e piccole crossover è sempre più sottile e uno dei modelli che lo dimostra meglio è Kia Stonic: rientra nel calderone dei B-SUV, in cui sono compresi modelli con una fisionomia effettivamente più imponente sia modelli che hanno l'aspetto di berline leggermente rialzate come appunto il suo caso, reso ancora più eclatante dalla presenza in gamma della Rio, utilitaria dalla taglia particolarmente generosa.

Parente alla lontana di Hyundai Bayon e Kona, ha però, in linea con il carattere del marchio Kia, uno spirito più sportiveggiante e una gamma tutto sommato più semplice da cui i Diesel sono spariti da tempo.

Kia Stonic, le dimensioni

La Kia Stonic è dunque da considerarsi uno dei numerosi B-SUV, che negli ultimi anni hanno preso il largo arrivando a lunghezze di 4,3 metri e andando a intaccare il labile confine con i modelli compatti. La lunghezza di 4,14 metri, 4,140 mm esatti, è quindi ora come ora, un valore medio, mentre il passo, la distanza tra gli assi delle ruote anteriori e posteriori, è di 2.580 mm, qualche cm più abbondante di modelli con le stesse misure.

Nella media anche la larghezza, di 1.760 mm, e l'altezza, poco sopra il metro e mezzo, 1.520 mm. Anche l'altezza da terra è poco pronunciata, circa 165 mm, un po' sotto le quote dei SUV veri e propri, ma è esaltata dalle slitte satinate sotto i paraurti.

Kia Stonic, abitabilità e bagagliaio

La taglia della Kia Stonic non è ai vertici del segmento e di conseguenza anche i volumi interni non lo sono: con una larghezza alle spalle di 1.355 mm dietro si viaggia comodi in due e appena sufficientemente in tre se nel posto centrale siede un bambino. Anche lo spazio longitudinale risulta un po' risicato per chi ha le gambe lunghe, mentre in altezza è sufficiente. L'accessibilità è buona, anche se i più alti devono chinarsi parecchio.

Il bagagliaio non è tra i più abbondanti del segmento, ma qui i cm contano e per modelli con la sua stessa lunghezza il valore è tutto sommato allineato alla media generale: 352 litri, con un ampio doppio fondo e una tasca laterale a sinistra del vano, sono un discreto risultato, che si riduce soltanto sui modelli con ruota di scorta o serbatoio per il Gpl, che ne perdono 20. Di conseguenza il volume massimo oscilla a sua volta da 1.155 a1.135.

Sul piano della praticità, la soglia di carico ha uno scalino pronunciato e una sponda alta da terra 800 mm, non pochi, ma ci sono diversi ganci per ancorare il carico e lo schienale del divano, frazionato in due parti, una volta abbattuto diventa completamente piatto.

Kia Stonic, i motori

La gamma motori si basa su due piccoli tre cilindri a benzina, ma con delle varianti. Il 1.2 con cambio manuale, disponibile anche a Gpl, e il 1.0 Turbo a iniezione diretta, che si può avere con alimentazione a Gpl e cambio doppia frizione DCT o in variante elettrificata mild hybrid con impianto a 48 V. Questa monta il DCT oppure il cambio manuale con frizione elettroattuata iMT, Non ci sono Diesel o modelli elettrici, e neanche la trazione integrale.

Motorizzazione Potenza Alimentazione Trasmissione 1.2 MT 84 CV Benzina Anteriore, cambio manuale 1.2 MT EcoGPL 84 CV Benzina/GPL Anteriore, cambio manuale 1.0 T-GDI EcoGPL DCT 100 CV Benzina/GPL Anteriore, cambio automat. 1.0 T-GDI 48V iMT/DCT 100 CV Benzina Anteriore, cambio manuale o automatico

Kia Stonic, le concorrenti con misure simili

Nel cuore del segmento B-Suv, Kia Stonic si confronta con molti modelli di lunghezza compresa tra i 4,10 ai 4,20 metri circa, e malgrado si tratti di un intervallo piuttosto stretto l'offerta è piuttosto consistente.