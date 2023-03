Quando la Toyota Yaris bianca con allestimento GR Sport esce dalle linee della fabbrica di Valenciennes (in Francia), che sforna questo modello ininterrottamente dal 2001, i proprietari, una coppia di giovani francesi, è lì che l'aspetta. Non capita sovente per vetture così popolari, ma in questo caso proprio la popolarità è la chiave: si tratta dell'esemplare numero 10.000.000 prodotto da quando il modello è stato lanciato 25 anni fa.

Yaris non è soltanto il "piccolo genio" per l'Europa e l'Italia, dove è stata premiata per ben due volte come Auto dell'Anno, (nel 2000 e più di recente nel 2021), ma un modello di successo globale, venduto in tutto il mondo e in numerosissime varianti. Attenzione però: il record riguarda la Yaris propriamente detta, Vitz per il Giappone, le versioni sportive GR e la Yaris Cross, escludendo le innumerevoli derivate prodotte per altri mercati.

La sesta nel club dei "10k"

Con questo storico traguardo, la Yaris diventa il sesto modello Toyota a superare i 10 milioni di unità prodotte dopo la Corolla, la Camry, il SUV Rav4 e i mitici fuoristrada Land Cruiser e Hilux, ossia tutti i modelli più emblematici della storia Toyota che dunque ci aggiunge per la prima volta anche una "piccola".

Valenciennes, le Yaris e Yaris Cross appena prodotte e avviate al controlli finali

Non è tutto: la famiglia Yaris attualmente dà lavoro a una decina di stabilimenti in tutto il mondo. In Europa oltre a Valenciennes ci sono Kolin, in Repubblica Ceca, ex-fabbrica Toyota-PSA (dove la Yaris berlina è assemblata insieme alla Aygo X), e il sito polacco di Samochody che produce motori, e il loro contributo complessivo alla produzione alla fine del 2022 aveva già superato i 4,6 milioni.

Lo schieramento delle Yaris europee, dalla prima all'ultima generazione più le sportive e la Yaris Cross

Le celebrazioni

La fabbrica di Valenciennes, per la precisione nella zona industriale di Onnaig, si trova vicino al confine con il Belgio, ad appena 100 km da Bruxelles, dove ha sede la filiale europea Toyota Motor Europe. I festeggiamenti sono iniziati all'esterno dello stabilimento, con uno schieramento di esemplari di tutte le generazioni Yaris (qui la storia del modello attraverso i motori) incluse le sportive tra cui una rara GMNR e una GR Yaris di ultima generazione.

La Yaris n°10.000.000 in allestimento GR Sport lascia la linea di produzione

La celebrazione si è invece svolta direttamente alla fine delle linee di assemblaggio, con l'uscita ufficiale della vettura dalla corsia di controllo, le foto di rito con il team di produzione, i ringraziamenti dei dirigenti della fabbrica e la consegna ai proprietari. Aperta nel 1998, la fabbrica di Valeciennes è interamente dedicata alla Yaris e Yaris Cross, incluso il modello sportivo GR Yaris e la variante dell'ibrida marchiata Mazda e venduta come Mazda2 Hybrid.