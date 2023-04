Il parco auto italiano è tra i più grandi (e vecchi) d’Europa. A dirlo sono i numeri che contano 663 auto ogni 1.000 persone, un dato da record nel Vecchio Continente e secondo solo al piccolo Lussemburgo dove, però, ci sono numerose flotte aziendali che possono “dopare” le statistiche.

Ma com’è composto esattamente il parco auto? A chiarirlo è il 1° Rapporto sul mondo delle auto storiche dell’ACI che ha analizzato nel dettaglio i 40,2 milioni di vetture in circolazione.

La situazione

Ricordiamo che, secondo quanto comunicato dall’UNRAE nel 2022, l’età media delle auto italiane è di 11,8 anni e un’auto su quattro ne ha più di 15. I dati sono complessivamente in linea con l’indagine dell’ACI che parla di 10 milioni di veicoli con più di 20 anni d’età, di cui 5,9 milioni tra 20 e 29 anni.

Autobianchi Y10

Tuttavia, solo 388.000 di queste ultime, ossia il 7%, sono inserite nella “Lista di Salvaguardia” dell’ACI che ne riconosce qualità, specifiche tecniche e di design. In questo segmento troviamo alcune versioni esclusive di Fiat Panda (35 mila esemplari), Autobianchi Y10 (poco meno di 21 mila) e Fiat Punto (quasi 14.000).

A queste si aggiungono i 3,9 milioni di auto over 30 che la normativa considera automaticamente auto storiche: in sostanza, in Italia circolano 4,3 milioni di veicoli con valore collezionistico.

Un bel numero, che ovviamente ha ripercussioni importanti anche a livello economico. Con un valore medio per auto di 24.200 euro, il patrimonio complessivo è di circa 104 miliardi di euro ed è necessario considerare anche i 5,2 miliardi di euro spesi ogni anno per il mantenimento di queste auto e i 2 miliardi per la partecipazione a manifestazioni ed eventi dedicati.

Questi i dati nello specifico (aggiornati al 30 novembre 2022):

Età dell'auto o inserimento nella Lista di Salvaguardia Numero di esemplari Lista di Salvaguardia 388.477 30-39 anni 2.251.586 40-49 anni 921.767 50-59 anni 658.437 60-69 anni 55.479 più di 70 anni 25.446 Totale 4.301.192

Una normativa chiara

Analizzati i dati, secondo l’ACI è necessaria una chiara regolamentazione nazionale che distingua le auto storiche da quelle semplicemente vetuste e utilizzate quotidianamente da milioni di italiani, con conseguenze importanti sulla sicurezza stradale e sull’impatto ambientale.

Fiat Uno (1983)

Lo studio evidenzia anche che la presenza di auto over 20 è correlata al reddito pro capite, col 40% dei modelli che è immatricolato al Sud, mentre al Nord sono concentrate le vetture con maggiore pregio storico.

Questo il commento di Angelo Sticchi Damiani, il presidente dell’Automobile Club d’Italia: