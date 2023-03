In Italia si continuano a vendere più auto usate che nuove. A febbraio per ogni 100 vetture nuove ne sono state vendute 180 usate. Tuttavia il bilancio mensile, sebbene con un lieve calo, è rimasto in linea con l'anno scorso.

I passaggi di proprietà al netto delle minivolture (trasferimenti temporanei a nome del concessionario in attesa della rivendita al cliente finale) sono scesi dello 0,7% (peggio è andata ai motocicli, -11,9%).

Diesel e benzina in testa

Anche a febbraio le auto a gasolio e benzina sono state le più scambiate. Le ibride a benzina hanno fatto un piccolo passo indietro (4,3%, mentre a gennaio 2023 erano al 5,2%) e le elettriche sono sempre piuttosto ferme (0,4%). Nuovamente in crescita, al contrario, la quota delle vetture di seconda mano benzina/gpl (+63,8% e un’incidenza sul totale del 7,3%), così come quella delle ibride a gasolio che non superano tuttavia ancora l’1% (+72,9% e un’incidenza dello 0,7%).

Quota febbraio 2022 Quota febbraio 2023 VAR% Benzina 37,1% 38% 1,7% Diesel 48,4% 46,2% -5,2% Elettrico 0,6% 0,4% -31,3% Ibrido benzina/elettrico 3,2% 4,3% 32,4% Ibrido gasolio/elettrico 0,4% 0,7% 72,9% Nelle minivolture le diesel hanno raggiunto il 53% di quota (in lieve calo rispetto al 2022, 53,2%). L’incidenza delle alimentazioni ibride a benzina è salita al 5,7%, con un incremento complessivo del 44,4%, superata tuttavia da quella delle bifuel benzina/gpl che si è attestata al 7,4%. Da segnalare anche nei minipassaggi il balzo mensile delle auto ibride a gasolio (+90,9%), che a febbraio oltrepassano seppur di poco il traguardo dell’1% (1,1%). Ancora una forte battuta d’arresto per le radiazioni, che sono scese del 14% rispetto al 2022 (numero più basso in assoluto per il mese di febbraio se si esclude l’anno 1996, precedente all’emanazione di incentivi alla rottamazione). Il tasso unitario di sostituzione risulta pari a 0,65 nel mese di febbraio (ogni 100 auto nuove ne sono state radiate 65) e a 0,66 nei primi due mesi del 2023. Complessivamente da gennaio a febbraio 2023 rispetto agli stessi mesi del 2022 le radiazioni per le auto hanno archiviato decrementi del 14,5%.

Dove si scambiano più auto usate

Regione Radiazioni 2022 Radiazioni 2023 VAR% Passaggi di proprietà 2022 Passaggi di proprietà 2023 VAR% Piemonte 7.640 5.680 -25,7 17.949 18.278 1,8 Valle D'Aosta 281 225 -20,1 551 577 4,7 Lombardia 17.632 15.090 -14,4 36.977 37.414 1,2 Trentino Alto Adige 2.106 2.160 2,5 4.862 4.597 -5,5 Veneto 8.840 7.179 -18,8 18.035 18.871 4,6 Friuli Venezia Giulia 2.226 2.061 -7,4 4.996 4.768 -4,6 Liguria 1.806 1.808 0,1 5.196 5.291 1,8 Emilia Romagna 7.416 6.274 -15,4 17.329 18.045 4,1 Toscana 5.706 4.962 -13 13.870 14.153 2 Umbria 1.593 1.407 -11,7 3.737 3.716 -0,6 Marche 2.146 1.987 -7,4 5.424 5.779 6,5 Lazio 10.721 10.721 -16,0 24.741 24.132 -2,5 Abruzzo 2.435 1.964 -19,3 5.381 5.150 -4,3 Molise 564 530 -6 1.311 1.265 -3,5 Campania 7.644 7.061 -7,6 21.879 20.974 -4,1 Puglia 6.695 5.895 -11,9 17.141 16.505 -3,7 Basilicata 929 818 -11,9 2.142 2.080 -2,9 Calabria 2.249 2.120 -5,7 7.518 7.280 -3,2 Sicilia 7.077 6.169 -12,8 20.619 19.296 -6,4 Sardegna 2.815 2.334 -17,1 7.312 7.213 -1,4

Fonte: ACI – Automobile Club d’Italia