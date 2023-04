Che il mondo dell'auto abbia sempre affascinato la Disney è cosa nota: da Herbie alla saga di Cars sono numerosi i film con protagonisti su ruote. Mai però lo studio statunitense aveva lanciato un'auto vera e propria. Fino a oggi.

L'auto si chiama Hyundai Ioniq 5 Disney100 Platinum Concept e come si capisce da nome e foto è basata sul crossover elettrico coreano, passato tra le mani dei designer Disney per uscirne con qualche novità estetica in più. Nasce così una concept creata per festeggiare i 100 anni dalla nascita del colosso del cinema.

Un tocco di magia

A primo e veloce sguardo non emergono chissà quali novità, ma osservando il frontale non si può non notare la particolarità della fascia che ingloba i gruppi ottici. Si, quelli che vedete sono fuochi d'artificio. Un'animazione speciale che prende vita quando si avvia l'auto. Nuovi sono anche i cerchi in lega, con un disegno che richiama l'universo Disney. Dai, le vedete anche voi le iconiche orecchie di Topolino?

Hyundai Ioniq 5 Disney100 Edizione Platinum, il frontale

Anche in abitacolo ci sono personalizzazioni come le speciali grafiche dei monitor di strumentazione e infotainment, loghi Disney sparsi qua e là e - onestamente non si capisce bene cosa voglia dire - "tetto con un tocco di polvere magica" che, pare, dovrebbe creare speciali animazioni luminose.

Hyundai Ioniq 5 Disney100 Edizione Platinum, gli interni

Non solo una concept

Esposta al Salone di New York 2023 la speciale Hyundai Ioniq 5 dedicata ai 100 anni della Disney un domani diventerà anche una versione di - piccola - serie. Non sappiamo quali elementi della concept verranno ripresi. Perché un conto è inserire loghi e cambiare le ruote, un altro montare proiettori per il frontale.

Le risposte dovrebbero arrivare il 7 aprile, in occasione della prima giornata del Salone di New York.