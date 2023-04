Si avvicina il momento del restyling per la Renault Captur. Presentata nel 2019, la seconda generazione del crossover francese sarà sottoposta presto a un aggiornamento estetico per rispondere a tono a rivali come la Peugeot 2008, anch’essa destinata a un restyling imminente.

Ed ecco quindi le prime foto spia della “nuova” Captur, che potrebbe essere svelata entro fine 2023 e arrivare in concessionaria a inizio 2024.

Stesso sguardo della futura Clio?

Nonostante si tratti “solo” di un restyling, le mimetizzazioni sulla Renault sono piuttosto pesanti. Il frontale è praticamente irriconoscibile, con l’intera fascia centrale e il paraurti coperti dal wrapping. S’intravedono solo una porzione dei fari e degli elementi luminosi triangolari ai lati, che potrebbero far pensare a un design simile a quello della Clio restyling.

Renault Captur, le prime foto spia del restyling

In effetti i due modelli condividono già ora parte della fanaleria anteriore ed è probabile che questo legame continui anche col restyling. Per il resto, le camufatture continuano nel posteriore, anche sui finestrini, forse per non permettere ai curiosi di dare un’occhiata all’abitacolo.

Infatti, non è escluso che Renault aggiorni pure la tecnologia di bordo con un nuovo infotainment e un quadro digitale.

Motori confermati

A livello di motorizzazioni non ci aspettiamo grandi novità. La gamma della Captur è piuttosto completa e comprende attualmente le 1.0 turbo a benzina (non elettrificate) da 90 CV, le 1.0 turbo da 100 CV a GPL e tre gradi di elettrificazione. La Renault, infatti, si può scegliere con un 1.3 mild hybrid d 140 CV e con un 1.6 ibrido plug-in da 160 CV o full hybrid da 145 CV.

Renault Captur, le prime foto spia del restyling

È probabile che la Casa francese affini ulteriormente le componenti elettriche e il software delle varianti full hybrid e ibride plug-in per rendere i suoi modelli ancora più efficienti e aumentare l’autonomia a zero emissioni nella Captur “alla spina”.

Non dovremmo vedere, invece, una versione 100% elettrica, anche se sappiamo che la Losanga sta preparando una serie di novità su questo fronte.