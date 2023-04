Il consumo di carburante è un tema da sempre molto importante per tutti i costruttori di auto. Negli ultimi 50 anni, l'ingegneria ha fatto passi da gigante in questo senso, ma facciamo un salto indietro nel tempo e torniamo agli anni '80. Nel decennio di massimo successo dei Duran Duran o dei Simple Minds, in Francia Renault lavora a un prototipo di auto con consumi da record.

Si chiama Vesta II, acronimo di Véhicule Econome de Systèmes et Technologies Avancées, cioè Veicolo Economo con Sistemi e Tecnologie Avanzate, e ha come obiettivo quello di rispondere a una precisa richiesta del Ministero dell'Industria nazionale: costruire un veicolo in grado di consumare - in media - meno di 3 l/100 km.

Il progetto

La Renault Vesta II si presenta al pubblico con una carrozzeria dalla particolare forma a goccia tagliata, in grado di generare un Cx unico nel suo genere di 0,186. Proprio come la particella d'acqua, l'auto non ha dimensioni uniformi: è più larga e alta nella parte anteriore e più bassa e stretta nella parte posteriore.

Renault Vesta II concept

Il cofano anteriore viene progettato, infatti, come un'estensione del parabrezza, che a sua volta viene disegnato inclinato di 57°, per conciliare aerodinamica e visibilità. Il lunotto posteriore invece viene scelto perfettamente verticale, per tagliare i flussi aerodinamici. Per diminuire il peso su strada, le portiere vengono costruite in termoplastica, con vetri incollati, e abbinate a elementi anteriori e posteriori in alluminio - per questioni di sicurezza.

Renault Vesta II concept Renault Vesta II concept

Infine, anche i flussi d'aria dal vano motore vengono accuratamente canalizzati dagli ingegneri Renault, grazie a un pannello in grado di muoversi e regolare automaticamente l'ingresso dell'aria, con l'obiettivo di mantenere la temperatura del propulsore entro limiti di esercizio ottimali. Parlando proprio di quest'ultimo, si tratta di un tre cilindri da soli 716 cm3, in grado di erogare circa 27 CV a 4.250 giri/min.

Il record

Il 23 giugno 1987, pochi mesi dopo la presentazione, la Renault Vesta II ottiene il record mondiale di consumo di carburante. Viene effettuato sull'autostrada da Bordeaux a Parigi con il giornalista automobilistico Jean-Pierre Gosselin alla guida e un giudice neutrale al suo fianco.

Per percorrere la distanza tra le due città, l'auto utilizza 9,447 litri di benzina super a una media di 100,9 km/h, con un consumo stimato di 1,94 l/100 km.