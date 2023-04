Sono numerose le offerte che riguardano i modelli Nissan: tra queste, una riguarda lo speciale sconto con permuta o rottamazione gestito dalla Casa, quindi non attraverso l’ecobonus statale, per la Nissan Qashqai con il Mild Hybrid da 140 CV. Vediamo i dettagli.

La Nissan Qashqai MHEV in allestimento Acenta ha un prezzo di listino di 31.520 euro, e su questo si può ottenere uno sconto di 1.700 euro, più un'ulteriore riduzione di 2.000 euro restituendo una vettura di più di 10 anni, di proprietà da almeno 6 mesi.



Lo sconto massimo, quindi, può essere di 3.700 euro, e si può quindi partire da 27.820 euro, con un valore di anticipo di 6.348 euro, compensabile con l’eventuale valore dell’usato.

Le rate sono poi 36 da 229 euro (TAN 5,99%, TAEG 7,14%), mentre la rata finale è di 18.912 euro, per un massimo di 30.000 km e 0,10 euro al chilometro come costo esubero, in caso di sostituzione o restituzione.

Sono molti i servizi inclusi nelle rate, che riguardano varie assicurazioni e manutenzione per i tre anni di finanziamento.

Vantaggi

Questa offerta di Nissan include numerosi vantaggi per la Quashqai mild hybrid, dallo sconto iniziale alle rate ridotte, che peraltro includono un gran numero di servizi, simili a quelli delle offerte di noleggio a lungo termine.

Svantaggi

Per ottenere il massimo dello sconto, occorre una vettura da dare in permuta di almeno 10 anni.

In sintesi