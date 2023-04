Le offerte in aprile per le auto che non possono accedere agli ecoincentivi statali sono comunque numerose, sfruttando gli sconti delle Case: per esempio, senza obbligo di rottamazione la Citroen C3 Aircross a benzina può ottenere una riduzione di prezzo fino a 3.600 euro.

Nel dettalgio, la Citroen C3 Aircross con il motore a benzina PureTech da 110 CV nell’allestimento speciale Rip Curl ha un costo di 26.400 euro; Citroen consente un listino ribassato fino a 23.800 euro senza finanziamento, oppure 22.800 euro con l’efferta SimplyDrive.

Quest’ultima prevede l’acconto di 3.763 euro, e 35 rate rate mensili da 250 euro (TAN 7,99%, TAEG 8,75%), con una rata finale di 14.935 euro. I chilometri da non superare in caso di restituzione o sostituzione sono 30.000, con un costo esubero di 0,1 euro al chilometro.

Non sono indicati servizi accessori, mentre la serie Rip Curl comprende allestimenti specifici.

Vantaggi

Considerato il prezzo di partenza, lo sconto offerto da Citroen per la C3 Aircross di 3.600 euro è piuttosto consistente, e anche le rate di 250 euro non sono particolarmente alte, dal momento che comprendono anche le spese di incasso.

Svantaggi

Nell’offerta, solo per clientela privata, non sono compresi altri servizi; per il calcolo esatto dei costi vanno sempre considerati IPT, PFU e tutti gli oneri finanziari.

In sintesi