Ci sono alcune Case automobilistiche che propongono offerte a tempo con scadenza a cavallo tra due mesi, soprattutto quando, come a maggio, c’è una festività intermedia: Opel, ad esempio, ha una buona proposta finanziaria, che però scade il 2 maggio.

La Opel Grandland 1.2 130 CV con cambio manuale a 6 marce costa 33.200 euro; senza obbligo di rottamazione, si può acquistare con 29.200 euro, ma con il finanziamento Scelta Opel c’è uno sconto devvero consistente: si parte infatti da 24.700 euro, cioè 8.500 euro in meno.

Non è previsto neppure un anticipo, ma soltanto le rate mensili, che sono 35 da 399 euro (TAN 9,95%, TAEG 11,54%); questo importo comprende anche le spese di incasso di 3,5 euro al mese.

La maxi rata finale ammonta a 17.676 euro, per un massimo di 18.000 km, e 0,01 euro da pagare per ogni chilometro in più, in caso di sostituzione o restituzione.

Vantaggi

Pur in assenza di ecoincentivi, lo sconto che Opel propone per questa Grandland è piuttosto consistente, al punto che il prezzo di partenza è pari a quello di un’auto di categoria inferiore. Oltretutto, a questo si aggiunge l’assenza di anticipo, e la rata comprende le spese di incasso.

Svantaggi

I tassi di interesse, almeno a livello percentuale, sono piuttosto alti rispetto alla media, e il chilometraggio mensile invece è basso, pur con un costo esubero limitato.

In sintesi