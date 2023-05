Nel 2022 sono state immatricolate nel mondo 79,4 milioni di auto nuove, un numero che paragonato agli 80,7 milioni del 2021 significa un calo del 2% anno su anno. Il risultato leggermente negativo è dovuto ai buoni risultati di mercati emergenti come India, Medio Oriente, Sud-est asiatico e Africa che hanno mitigato le perdite registrate in Europa, Nordamerica e Cina.

In pratica il 24% delle vendite globali di auto 2022 viene dai citati mercati emergenti, mentre Europa, America del Nord e Cina contribuiscono per il 69% del totale, secondo quanto riportato da Jato Dynamics. Il calo complessivo, commenta Felipe Munoz, Global Analyst di JATO Dynamics, è dovuto a due fattori: la crisi della catena di forniture e la mancanza di microchip. A questo si aggiungono le sanzioni verso Mosca che dopo l'invasione dell'Ucraina hanno fatto perdere quasi un milione di auto al mercato russo (-59%).

Toyota occupa metà della Top 10

In un mercato dell'auto in leggero calo è interessante capire chi resiste meglio e conquista le classifiche di vendita mondiali con i suoi modelli. Per rispondere a questa curiosità passiamo in rassegna la lista delle auto più vendute.

Le auto più vendute al mondo nel 2022

Toyota RAV4: 1.016.000 (-10%) Toyota Corolla: 992.000 (-10%) Tesla Model Y: 747.000 (+91%) Honda CR-V: 733.000 (-18%) Toyota Camry: 673.000 (-1%) Toyota Hilux: 632.000 (+13%) Nissan Sentra: 566.000 (-18%) Toyota Corolla Cross: 530.000 (+221%) Ford F-150: 525.000 (-5%) Tesla Model 3: 482.000 (-3%)

La regina delle auto 2022 è la Toyota RAV4, esattamente come nel 2021 nonostante un calo di vendite del 10%, seguita al secondo posto dalla Toyota Corolla che conferma il risultato 2021 dopo essere stata prima nel 2020.

Toyota RAV4 Toyota Corolla Tesla Model Y

Sul terzo gradino del podio c'è la Tesla Model Y che con un +91% di immatricolazioni entra di prepotenza nella Top 10 ed è accompagnata dalla Model 3 proprio al decimo posto. Da notare è invece il domino di Toyota che occupa la metà della graduatoria con cinque modelli, compresa la Corolla Cross che cresce del 221%.

Cinesi in crescita e SUV sempre più forti

Nei dati Jato sulle immatricolazioni globali del 2022 ci sono poi altri trend interessanti come la crescita delle vendite di auto cinesi fuori dalla Cina. Queste hanno infatti toccato quota 1,5 milioni, in aumento del 48%.

Molto significativa è poi la cifra record raggiunta dai SUV venduti nel mondo nel 2022, 32,8 milioni di vetture che rappresentano un +2,3% e che fanno salire la quota di mercato dal 39,7% al 41,3%.

Classifica globale auto 2022 per carrozzeria