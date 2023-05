Il mercato italiano delle auto nuove segna ancora una bella crescita. Ad aprile 2023 sono state immatricolate 125.805 vetture, con una crescita del 29,2% rispetto allo stesso mese del 2022. Occorre però ricordare che questi numeri si confrontano con i pessimi risultati di aprile 2022, quando c'era stato un crollo delle vendite del 33%, a quota 97.339, dovuto alla crisi degli approvvigionamenti, all'incertezza per la guerra in Ucraina e all'attesa per gli incentivi statali.

I primi quattro mesi del 2023, tutti in forte crescita, portano il totale da inizio anno a 552.850 immatricolazioni, con una crescita del 26,9%. Rispetto al primo quadrimestre del 2019, ultimo anno "normale" con 714.510 auto, il confronto è ancora in territorio negativo (-22,6%).

Le alimentazioni più vendute

Poche novità sul fronte delle alimentazioni. Le auto con motore a benzina recuperano molto bene e arrivano al 29,2% di quota di mercato (+2,2 punti percentuali), le diesel ha continuano a scendere arrivando al 19,7% di quota (-1,4 p.p.), mentre il GPL risale all'8,3% di share ad aprile (+0,7% p.p). Il metano si ferma allo 0,1% di quota, mentre le auto ibride confermano la loro ascesa.

Le ibride sono arrivate al 34,8% delle preferenze (+0,3 p.p.), con un 8,3% per le full hybrid e un 26,5% per le mild hybrid. Le auto elettriche, invece, sono scese al 3,1% di quota nel mese, mentre le plug-in hybrid al 4,8%.

Le auto benzina più vendute ad aprile 2023

Volkswagen T-Cross

Volkswagen T-Cross (2.034) Peugeot 2008 (1.856) Volkswagen Polo (1.814) MG ZS (1.760) Volkswagen T-Roc (1.758) Jeep Avenger (1.752) Fiat 500 X (1.380) Opel Corsa (1.247) Hyundai i10 (1.204) Audi A1 (1.010)

Le auto diesel più vendute ad aprile 2023

Peugeot 3008

Peugeot 3008 (2.399) Audi Q3 (1.277) Fiat 500X (1.250) Volkswagen Tiguan (1.117) Jeep Renegade (1.061) Jeep Compass (888) Peugeot 308 (822) Volkswagen T-Roc (723) Ford Kuga (703) Dacia Duster (671)

Le auto Gpl più vendute ad aprile 2023

Dacia Sandero

Dacia Sandero (2.520) Dacia Duster (1.428) DR 4.0 (1.046) Renault Captur (947) Renault Clio (832) Dacia Jogger (579) Fiat Panda (460) Kia Sportage (282) DR 5.0 (278) Kia Stonic (261)

Le auto a metano più vendute ad aprile 2023

Volkswagen Polo

Volkswagen Polo (23) Seat Arona (13) Skoda Octavia (11) Volkswagen Golf (10) Lancia Ypsilon (9) Volkswagen Up! (7) Audi A3 (6) Seat Leon (4) Seat Ibiza (2) Skoda Kamiq (2)

Le auto ibride più vendute ad aprile 2023

Fiat Panda

Fiat Panda (6.859) Fiat 500 (3.587) Lancia Ypsilon (3.475) Ford Puma (2.624) Toyota Yaris Cross (2.216) Toyota Yaris (1.461) Suzuki Ignis (1.173) Kia Sportage (1.103) Alfa Romeo Tonale (975) Renault Austral (818)

Le auto plug-in più vendute ad aprile 2023

Jeep Compass

Jeep Compass (878) Lynk & Co 01 (795) Ford Kuga (472) Jeep Renegade (357) Volvo XC40 (334) BMW X1 (211) Alfa Romeo Tonale (185) Opel Grandland (172) Volvo XC60 (169) Cupra Formentor (142)

Le auto elettriche più vendute ad aprile 2023

Tesla Model Y

Tesla Model Y (480) Fiat 500 (372) smart fortwo (365) MG4 (228) Tesla Model 3 (224) Dacia Spring (148) Renault Twingo (144) Renault Megane (143) Peugeot 208 (129) Audi Q4 (129)

Le 50 auto più vendute in Italia ad aprile 2023