Il mercato auto archivia un altro mese positivo. A marzo (dopo un gennaio chiuso con un +19% e un febbraio a +17,6%) sono state immatricolate 168.294 vetture, segnando una crescita del 40,8%, ma bisogna considerare che questo numero si confronta con una perdita di circa il 30% nel marzo 2022, quando le immatricolazioni furono solo 119.548 unità per effetto del protrarsi dell'interruzione delle catene di fornitura, aggravato dall'inizio della guerra in Ucraina. In più, molti clienti (privati e non) attendevano gli incentivi.

Il buon andamento di questo mese porta la crescita del primo trimestre al 26,2% con 427.019 immatricolazioni rispetto alle 338.316 del gennaio-marzo 2022 (-20,6% sulle 538.060 del primo trimestre 2019).

Le alimentazioni più vendute

Tra le alimentazioni il trend è sempre lo stesso. Il motore a benzina è salito al 28,4% di quota (+1,1 p.p., al 27,1% nel trimestre), il diesel ha continuato la sua discesa arrivando al 20,3% di quota (-0,7 p.p., al 19,6% in gennaio - marzo), così come il GPL, sceso al 7,6% di share in marzo (al 9,2% nel primo trimestre). Il metano si è fermato allo 0,1% di quota (0,2% in gennaio-marzo), mentre le auto ibride proseguono la loro ascesa.

Le ibride sono arrivate al 34,5% delle preferenze (+1,9 p.p. e al 35,8% in gennaio-marzo), con un 9,4% per le full hybrid e un 25,1% per le mild hybrid. Le auto elettriche, invece, sono salite al 4,8% di quota nel mese (3,8% nel trimestre), mentre le plug-in hybrid al 4,3% (4,4% nel trimestre).

Le auto benzina più vendute a marzo 2023

Opel Corsa

Opel Corsa (3.416) Citroen C3 (2.970) Volkswagen T-Roc (1.963) Volkswagen T-Cross (1.892) Volkswagen Polo (1.725) Peugeot 208 (1.649) Dacia Sandero (1.593) Fiat 500 X (1.475) Peugeot 2008 (1.442) Jeep Renegade (1.284)

Le auto diesel più vendute a marzo 2023

Peugeot 3008

Peugeot 3008 (2.948) Jeep Renegade (1.857) Jeep Compass (1.758) Volkswagen Tiguan (1.422) Audi Q3 (1.407) Fiat 500X (1.276) Peugeot 2008 (1.187) Citroen C5 Aircross (989) Dacia Duster (936) Citroen C3 (917)

Le auto GPL più vendute a marzo 2023

Dacia Sandero

Dacia Sandero (2.503) Dacia Duster (2.011) DR 4.0 (1.140) Renault Captur (1.117) DR 5.0 (1.005) Renault Clio (807) DR 6.0 (675) Lancia Ypsilon (424) Dacia Jogger (383) Nissan Micra (380)

Le auto a metano più vendute a marzo 2023

Lancia Ypsilon

Lancia Ypsilon (42) Volkswagen Polo (32) Volkswagen Golf (20) Skoda Octavia (20) Volkswagen Up! (18) Seat Ibiza (16) Fiat Panda (9) Audi A3 (8) Seat Leon (8) Skoda Kamiq (7)

Le auto ibride più vendute a marzo 2023

Fiat Panda

Fiat Panda (9.631) Toyota Yaris Cross (4.686) Lancia Ypsilon (4.593) Nissan Qashqai (3.071) Ford Puma (2.637) Fiat 500 (2.410) Kia Sportage (1.913) Hyundai Tucson (1.722) Ford Focus (1.622) Toyota Yaris (1.275)

Le auto plug-in più vendute a marzo 2023

Ford Kuga

Ford Kuga (906) Jeep Compass (623) Lync & Co 01 (535) Jeep Renegade (483) Volvo XC40 (362) Cupra Formentor (308) MINI Countryman (284) Alfa Romeo Tonale (234) Mitsubishi Eclipse Cross (169) BMW X2 (154)

Le auto elettriche più vendute a marzo 2023

Tesla Model Y