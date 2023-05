La nuova Mercedes Classe E ha debuttato solo da alcune settimane, ma è già tempo di parlare della variante rialzata All-Terrain, che è ormai parte del listino da tanti anni.

Anche per la nuova generazione della station wagon (la cui presentazione dovrebbe avvenire entro fine anno) dovrebbe essere confermata questa versione speciale che dona un look più avventuroso alla tedesca, pur senza alterarne eccessivamente l’estetica e l’eleganza degli interni.

Preparata per lasciare l’asfalto

Nel nostro render, l’All-Terrain prende vita con un design ispirato ovviamente a quello della berlina. Davanti, infatti, si riconosce la nuova grande calandra (qui con un disegno specifico caratterizzato da listelli cromati più grandi) con inserti neri ai bordi e la particolare grafica dei fari LED, con le due linee spezzate nella parte inferiore.

Nuova Mercedes Classe E All-Terrain, il render di Motor1.com

Come in passato, è probabile che questa versione adotti una mascherina dedicata, con protezioni extra per dare un aspetto più robusto alla vettura e riparare il “volto” della Mercedes dalla polvere e dal pietrisco sollevato nel fuoristrada.

L'MBUX Superscreen sulla nuova Mercedes Classe E

A bordo, ci aspettiamo una sostanziale conferma della dotazione tecnologica presente sulla nuova Classe E, dov’è presente il nuovo MBUX Superscreen. A livello telaistico, invece, l'All-Terrain dovrebbe ricevere una taratura specifica delle sospensioni AirMatic, un’altezza da terra leggermente più elevata (forse di 20 o 30 mm) e dei programmi di guida specifici per affrontare il fuoristrada.

Come nel modello attuale, dovrebbe essere presente anche il Downhill Speed Regulation, un dispositivo che interviene sull’ESP regolando l’antislittamento e supportando le discese più ripide.

Resta mild hybrid e diventa (forse) ibrida plug-in

Tra le motorizzazioni disponibili sulla Classe E berlina, la E All-Terrain dovrebbe adottare la mild hybrid diesel 220d con trazione integrale 4Matic le e ibride plug-in 300e e 400e, anche quest’ultime dotate delle quattro ruote motrici.

La versione diesel è alimentata da un 2.0 da 197 CV e 440 Nm, mentre le ibride ricaricabili hanno una potenza complessiva rispettivamente di 312 CV e 380 CV. Ricordiamo che l’attuale generazione della E All-Terrain è disponibile anche nella variante a gasolio non elettrificata 400d da 330 CV, un’unità che dovrebbe andare definitivamente in pensione.

Per quanto riguarda i prezzi della Mercedes, ci si aspetta un rialzo rispetto agli attuali listini, con un attacco fissato ad almeno 70.000 euro per la 220d 4Matic.