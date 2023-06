“Teniamo i piedi per terra, altrimenti perdiamo credibilità”. Matteo Salvini ribadisce a chiare lettere la posizione del Governo: per l’Italia, è “no” all’Euro 7, la normativa Ue che impone il giro di vite alle emissioni auto, in vigore dal 1° luglio 2025.

Teatro dell’appello è Lussemburgo, dove il ministro e vicepremier incontra i colleghi europei al Consiglio Trasporti dell’Unione europea per discutere su direttiva Patenti e scambio dati per infrazioni. Con lui ci sono gli omologhi di Repubblica Ceca, Bulgaria, Francia, Ungheria, Polonia, Romania e Slovacchia, convintissimi che, per la stretta a gas serra e inquinanti da veicoli, basti lo stop a benzina e diesel dal 2035.

Il tempo stringe

Il rischio, secondo gli esecutivi di Italia e altri Stati membri, è che le nuove regole possano “penalizzare imprese e lavoratori”, perché il regolamento “impone scadenze troppo ravvicinate”, come sostiene il Mit in una nota.

Sullo stesso lato della barricata ci sono i Costruttori europei, che da mesi lanciano il loro allarme: con l’Euro 7, i costi di produzione delle auto saliranno di circa 2.000 euro. I prezzi di listino, invece, potrebbero subire un’impennata persino maggiore.

Un test sulle emissioni auto

Più sicurezza

Ma nel vertice non si parla solo del dossier emissioni. A tenere banco sono anche i temi di multe e sicurezza: “Coloro che infrangono il Codice della Strada devono essere sanzionati, anche se sono stranieri”, è la posizione che Salvini esprime al tavolo.

Il ministro riporta quindi l’esempio della Svizzera: “Non è nell’Ue, ma lì o paghi o non riparti. Noi siamo a disposizione per recuperare il tempo perso”. Nel frattempo, il vicepremier anticipa anche alcuni contenuti del nuovo Codice della Strada: “Porteremo l’educazione stradale sui banchi di scuola e inaspriremo le multe, ad esempio, per chi guida in stato di alterazione”. L’obiettivo è dimezzare il numero dei morti e feriti gravi per incidenti in auto entro il 2030, in linea col resto d’Europa.