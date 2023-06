Velocissima e potentissima, la Porsche 911 Turbo S è già tra le supercar più desiderate del Pianeta. Per chi non riesce ad accontentarsi, però, c’è sempre la possibilità di rivolgersi ad un tuner ed esagerare nelle modifiche al motore e nell’estetica.

Così è nata la SSR GT, una super sportiva “figlia” della Turbo S creata dall'omonimo tuner e destinata a soli 10 fortunati clienti in tutto il mondo.

Pronta al decollo

Il 3.8 biturbo della Porsche è stato ulteriormente potenziato fino a 860 CV e 950 Nm di coppia. Tra gli interventi più importanti, SSR segnala una modifica sostanziale ai turbo, all’impianto di raffreddamento, al sistema di scarico e alla gestione elettronica del motore e della trasmissione.

Porsche 911 Turbo S, il tuning di SSR può essere personalizzato nell'estetica e nei dettagli interni

Grazie a queste modifiche, la Turbo S tocca una velocità massima di 338 km/h limitata elettronicamente, mentre non viene precisata l’accelerazione 0-100 km/h. E’ possibile comunque che lo scatto da fermo sia inferiore ai 2,7 secondi del modello di base.

Oltre alle novità tecniche, SSR ha rivisto l’estetica e l’aerodinamica della Porsche. Il sottoscocca carenato in fibra di carbonio e la nuova ala posteriore regolabile contribuiscono a migliorare la deportanza della vettura (SSR parla di un valore tre volte superiore a quello di una Turbo S standard), mentre nel frontale si trova un nuovo splitter (rigorosamente in carbonio) che dà un look ancora più aggressivo alla supercar di Zuffenhausen.

SSR GT, i test nella galleria del vento

Per gestire l’aumento di potenza e il nuovo assetto della Porsche, il tuner tedesco ha installato un nuovo impianto frenante Stahflex e nuove sospensioni regolabili (in quattro modalità sul retrotreno e in tre sull’avantreno) con l’obiettivo di massimizzare le prestazioni in pista.

Alla lista di modifiche già presenti, si possono aggiungere varie personalizzazioni per il colore, i cerchi in lega, i rivestimenti interni e altri inserti specifici. Il prezzo? Non viene comunicato. Il primo passo, comunque, è mettersi in garage una Turbo S da almeno 250.000 euro.